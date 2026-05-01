Escándalo en el ICE: el agente federal que le disparó a Renee Good en Minneapolis no fue despedido

Un informe periodístico reveló que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó contra Renee Good en Minneapolis habría sido trasladado a otro estado y continúa en funciones. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmaron que Jonathan Ross fue reubicado discretamente, mientras la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) no registra avances.

La reasignación de Ross y el bloqueo del proceso interno en ICE

El informe exclusivo del PunchUp, un medio de investigación lanzado a principios de este mes como iniciativa vinculada a The Daily Beast, señaló que tras el tiroteo Ross, de 43 años, fue apartado solo durante tres días y luego reubicado fuera de Minnesota.

Miembros del DHS, que pidieron no ser identificados, indicaron al medio que el agente fue protegido del propio proceso de rendición de cuentas del ICE debido a la paralización de la investigación federal.

Renée Good, de 37 años, fue la víctima fatal del tiroteo que desató el caso Renee Good

El mismo reporte detalló que Ross cumple ahora funciones administrativas y de investigación, tres meses después de haber disparado contra Good, de 37 años, quien recibió impactos en el brazo, el pecho y un disparo en la cabeza que resultó fatal.

En ese contexto, un funcionario del ICE afirmó que el FBI debe “actuar o abandonar el caso”, y advirtió que la falta de definiciones impide a la agencia pronunciarse públicamente o intentar recuperar la confianza.

Las críticas políticas ante la difusión del informe

Las reacciones políticas se multiplicaron tras conocerse la continuidad de Ross en funciones. La representante demócrata del 5º distrito congresional de Minnesota, Ilhan Omar, afirmó a The Latin Times, que resulta “realmente desgarrador” que no puedan “obtener justicia ni rendición de cuentas por el asesinato de Renee Good”, y expresó su expectativa de que la situación cambie.

Por su parte, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez calificó en una entrevista a PunchUp la situación como “un mensaje directo de la administración sobre la impunidad”, y sostuvo que la decisión de reincorporar al agente fue “intencional” y “una desfachatez”. Además, advirtió que permitir su regreso implica que otras personas podrían quedar expuestas.

La reacción de Kathy Hochul tras la reasignación del agente

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó en su cuenta oficial de X que reasignar a Jonathan Ross “no es rendir cuentas” por el asesinato de Renee Good. Además, pidió confirmar que no haya sido destinado a Nueva York y exigió que, si se encuentra en ese estado, sea “removido de inmediato”.

Hochul advirtió sobre un posible patrón de abuso de autoridad y cuestionó que el implicado continúe sin enfrentar consecuencias X Hochul

A su vez, adjuntó en la publicación una carta fechada el 29 de abril de 2026 dirigida a Tom Homan, el zar de la frontera, donde advirtió que los responsables deben ser investigados “y responsabilizados con todo el peso de la ley”.

En ese documento, sostuvo que el caso de Ross evidencia un patrón de “poder sin control y abuso sistémico”. A su vez, cuestionó que el agente continúe “protegido de cualquier rendición de cuentas” y reclamó que no sea simplemente reasignado o trasladado a otros estados.