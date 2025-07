Para frenar al ICE: quién es el influencer de California que usa su plataforma para informar redadas migratorias

Un activista local y creador de contenido en redes sociales, adquirió visibilidad por utilizar su plataforma para informar a las comunidades de California sobre las redadas migratorias y operativos de las autoridades. Conocido en Instagram como @mrcheckpoint_, cuenta con más de 426 mil seguidores en sus redes sociales.

Sennett Devermont usa las redes sociales para informar sobre operativos del ICE

Sennett Devermont explicó en una entrevista para KTLA que, en la mayoría de los casos, recibe videos sobre operativos policiales y redadas migratorias directamente de sus seguidores.

Luego, él y su equipo se encargan de verificar la información antes de compartirla en su cuenta. “Siempre graba a la policía, siempre para la gente’”, ese es el mensaje que promueve el joven en sus redes sociales.

El joven recibe videos de redadas enviados por sus seguidores y los comparte en su cuenta de TikTok (@mrcheckpointon_)

Su objetivo es que la plataforma sirva como una herramienta clave para mantener informada a la comunidad y alertarla sobre situaciones que puedan impactar su vida diaria. “Llamamos [al detenido] y le preguntamos: ‘¿Sigues ahí? ¿Qué está pasando? ¿Se llevaron a alguien?’ Muchas veces, obtenemos información en tiempo real”, explicó el influencer sobre el proceso que tiene.

El joven relató el impacto que tuvo uno de sus videos en una familia que desconocía el paradero de un ser querido tras una detención: “Compartí un video y alguien me comentó: ‘Ese es mi sobrino, no teníamos idea a dónde estaba. No sabíamos que había sido detenido si no fuese por este video’”.

Devermont incentiva a los ciudadanos a grabar a la policía y agentes del ICE (@mrcheckpointon_)

Cómo evitar ser detenido por el ICE, según un influencer y activista

En uno de sus clips, Devermont compartió una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés):

Tiene el derecho a permanecer en silencio.

No tiene que abrir la puerta a menos que tengan una orden firmada por un juez.

Tiene el derecho a pedir ver la orden.

Tiene el derecho a guardar silencio y no responder preguntas sobre su estatus migratorio.

No tiene que firmar nada sin hablar con un abogado.

Tiene derecho a hablar con un abogado.

Puede negarse a mostrar identificación o documentos a menos que ICE tenga una orden válida.

Manténgase calmado. No corra, discuta ni se resista.

Puede grabar o filmar a agentes de inmigración si está en un lugar público.

El joven, a su vez, tiene una fundación llamada “Always For The People”, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a “amplificar las voces silenciadas. La fundación crea comunidades más seguras y empodera a las personas a través de la educación, la transparencia y la promoción. Nuestra plataforma digital interactúa con millones de personas semanalmente", según detalla la página web oficial.

Por qué Devermont se dedica a informar sobre las redadas migratorias

El joven explicó que creó la plataforma tras ser agredido por agentes de Santa Mónica durante su arresto por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, un cargo del que posteriormente fue absuelto. “El oficial no sabía que estaba grabando. Lo subí a YouTube, tuve millones de visualizaciones y recuerdo que un comentario decía: ‘Eso me pasó a mí también’, le pregunté si tenía evidencia y siempre es un no”.

Devermont comenzó a difundir videos de redadas luego de ser arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (@mrcheckpointon_)

Por eso, el joven insistió que, en lugar de adoptar una postura de confrontación contra la policía, hay que grabar la situación.

Desde ese incidente, Devermont señaló que empezó a documentar las actividades de los agentes del ICE y en motivar a otros a hacer lo mismo. Su propósito es actuar en representación de quienes no tienen la posibilidad de alzar su voz. “Me parte el corazón, no puedo seguir viendo esos videos de gente que está siendo perseguida y arrastrada”, indicó.