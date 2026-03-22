Qué documentos llevar y quiénes corren más riesgo con ICE en aeropuertos de EE.UU. desde este lunes

A partir de este lunes 23 de marzo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se despliegan en los aeropuertos de Estados Unidos para asistir a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que atraviesa una crisis por el cierre parcial del gobierno federal. Tom Homan, el zar de la frontera de la administración Trump, confirmó que los oficiales continuarán ejecutando controles migratorios mientras realizan tareas de seguridad. Para los viajeros o migrantes latinos, conocer qué documentos llevar es la mejor herramienta para afrontar esta situación.

Qué puede y qué no puede hacer el ICE en el aeropuerto

Los agentes del ICE tienen autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para arrestar a cualquier persona en cualquier punto del país que consideren deportable.

Esa facultad les permite interrogar viajeros, revisar documentos y detener a personas sospechosas de violar leyes migratorias, con base en el estatuto federal 8 U.S.C. 1357.

Sin embargo, su rol tiene límites operativos. Homan aclaró que los agentes del ICE no operarán máquinas de rayos X porque no tienen esa capacitación.

Sus tareas se limitarían a custodiar salidas, verificar identidades antes del ingreso a las áreas de seguridad y liberar agentes de la TSA para las filas de control.

Quiénes están en mayor riesgo y qué documentos llevar

No todos los viajeros enfrentan el mismo nivel de riesgo. El National Immigration Law Center (NILC) advierte que incluso los titulares de DACA y otras formas de acción diferida pueden ser detenidos: el ICE ha arrestado a personas con ese estatus en el pasado.

También corren riesgo quienes tenían estatus legal temporal que el gobierno rescindió, incluidos beneficiarios de los programas CHNV, Uniting for Ukraine y CBP One.

Quiénes están en mayor riesgo y qué documentos llevar ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La recomendación del NILC para cualquier viajero inmigrante es clara: llevar siempre copias físicas de los documentos relevantes. Según el estatus migratorio, eso incluye:

Tarjeta de residencia permanente (green card)

Aprobación de DACA vigente (Formulario I-797) y tarjeta de autorización de empleo

Visa vigente y pasaporte

Cualquier solicitud pendiente ante USCIS con número de caso

Los derechos que aplican a cualquier persona una vez que ingresan a EE.UU.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) establece derechos constitucionales que aplican a todos los presentes en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio, una vez que ingresan a EE.UU.

Toda persona tiene derecho a guardar silencio . Si desea ejercerlo, debe decirlo en voz alta. No está obligada a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, si es ciudadano o cómo ingresó al país.

. Si desea ejercerlo, debe decirlo en voz alta. No está obligada a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, si es ciudadano o cómo ingresó al país. Nadie debe firmar ningún documento sin consultar primero con un abogado . Firmar sin asesoramiento legal puede implicar la renuncia al derecho de permanecer en el país.

. Firmar sin asesoramiento legal puede implicar la renuncia al derecho de permanecer en el país. Si es detenido por el ICE, tiene derecho a consultar con un abogado, aunque el gobierno no está obligado a proporcionarle uno. Puede pedir una lista de opciones gratuitas o de bajo costo .

. Tiene derecho a preguntar si está libre para irse. Si la respuesta es sí, puede retirarse con calma. Puede pedir a los agentes que se identifiquen y muestren sus credenciales.

Los agentes del ICE tienen autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para arrestar a cualquier persona ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ningún caso se recomienda resistirse físicamente, huir ni proporcionar documentos falsos, ya que esas acciones pueden agravar cualquier situación legal posterior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.