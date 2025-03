¿Qué puedo hacer para evitar ser deportado de EE.UU. tras la revocación del permiso humanitario?

La administración de Donald Trump anunció la revocación del permiso humanitario, conocido como “parole”, una medida que permitía a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal. A partir del 24 de abril, estos ciudadanos perderán su estatus legal. Sin embargo, existen varias alternativas legales que pueden considerar para evitar la deportación y regularizar su permanencia en ese país.

¿Qué es el parole y por qué fue revocado?

El parole fue implementado en 2022 bajo la administración de Joe Biden con el objetivo de proporcionar un camino legal a migrantes de países con crisis humanitarias. Este programa permitía a los beneficiarios residir en EE.UU. hasta por dos años y trabajar legalmente, siempre que contaran con un patrocinador y cumplieran con verificaciones de antecedentes.

Donald Trump le puso fin al parole humanitario Matt Rourke - AP

La administración Trump decidió cancelar el programa de manera retroactiva, lo que significa que todos los permisos previamente otorgados serán anulados a partir del 24 de abril. Como resultado, miles de beneficiarios de este programa se encontraron en un limbo legal y podrían estar sujetos a procesos de deportación.

Opciones para evitar la deportación tras la revocación del parole

Ante la eliminación de este beneficio, los migrantes afectados tienen diversas alternativas para intentar permanecer legalmente en EE.UU. Estas son algunas de las opciones disponibles:

Solicitar asilo

Las personas que puedan demostrar que enfrentan persecución en sus países de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social, pueden ser elegibles para solicitar asilo.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los solicitantes deben estar físicamente presentes en el país norteamericano y presentar el Formulario I-589. Sin embargo, existen ciertas restricciones, como estar en procedimientos de remoción ante un tribunal de inmigración, lo que podría afectar la elegibilidad.

En caso de obtener asilo, la persona podrá permanecer legalmente en EE.UU. y podrá incluir a su cónyuge e hijos en la solicitud.

Para obtener asilo a través del proceso afirmativo, el extranjero debe estar presente en Estados Unidos Freepik

Ajuste de estatus migratorio

Algunos migrantes podrían calificar para cambiar su estatus migratorio si tienen familiares, ciudadanos o residentes legales en EE.UU. Según la agencia gubernamental, las personas con una petición aprobada en el Formulario I-130 pueden solicitar la Tarjeta de Residente Permanente (green card), si hay una visa de inmigrante disponible.

Los familiares directos de ciudadanos estadounidenses, como cónyuges, padres o hijos solteros menores de 21 años, tienen prioridad y podrían acceder más rápidamente a este beneficio.

El Ajuste de Estatus es el proceso que puede usar para solicitar la Green Card si vive en EE.UU. Freepik

Estatus de Protección Temporal (TPS)

El TPS es un programa que brinda protección temporal a personas provenientes de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Si bien este estatus no está disponible para cubanos, podría ser una alternativa viable para ciudadanos de otros países afectados por la revocación del parole.

Los beneficiarios de este programa no pueden ser deportados mientras dure la designación y pueden obtener permisos de trabajo y autorizaciones de viaje. No obstante, este estatus no otorga residencia permanente, aunque puede abrir la posibilidad de otros beneficios migratorios.

El TPS se puede tramitar tanto en línea como en las oficinas. Archivo

El impacto de la revocación del parole en la comunidad migrante

La eliminación del permiso humanitario generó preocupación entre miles de migrantes que dependían de este beneficio para vivir y trabajar legalmente en EE.UU. La falta de alternativas inmediatas podría aumentar el número de personas en situación irregular y exponerlas a riesgos de detención y deportación.

El abogado de inmigración, Jesus Novo, aclaró, en una entrevista para el canal de YouTube de la firma de abogados Gallardo, que aquellos que no aplicaron para asilo y no tengan ningún beneficio es probable que reciban una orden de deportación. “Ahora, si aplicaste para asilo o si tienes alguna otra forma de quedarte, ya sea una petición familiar o si eres cubano a través de la ley de ajuste, obviamente no vas a tener problema”, agregó.

Además, el abogado afirmó que todos aquellos que entraron mediante la app CBP One, que fue inhabilitada por la administración Trump, deben aplicar para asilo. Con la revocación del parole, los migrantes en EE.UU. deben actuar rápidamente para explorar las opciones disponibles y evitar la deportación.