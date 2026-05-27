¿Freno migratorio? El plan del DHS para bloquear la entrada de vuelos internacionales en ciudades santuario

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) analiza la posibilidad de suspender el procesamiento migratorio y aduanero de viajeros internacionales y carga en ciudades “santuario”. La discusión se da en medio del endurecimiento de las políticas migratorias federales y a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en territorio estadounidense.

Qué evalúa el DHS para frenar el procesamiento de viajeros en aeropuertos de ciudades santuario

Según informó Reuters, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que el gobierno elabora planes para dejar de procesar viajeros internacionales y cargas en aeropuertos ubicados en ciudades que, según la Casa Blanca, no colaboran con las políticas federales de inmigración.

La medida implicaría quitar de forma activa a los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Lindsey Wasson - AP

Durante una entrevista televisiva con Fox News, Mullin sostuvo que la iniciativa todavía no fue implementada, aunque reconoció que se encuentra bajo evaluación activa. El funcionario además cuestionó a las administraciones locales demócratas por, según dijo, impedir que el gobierno federal haga cumplir las leyes migratorias.

El eventual retiro de agentes encargados de tareas aduaneras y migratorias podría provocar, en la práctica, la interrupción de vuelos internacionales en varios de los principales centros aéreos del país norteamericano.

Ciudades santuario que aparecen en la lista del DOJ y podrían quedar bajo presión del DHS

La discusión tomó fuerza luego de que el Departamento de Justicia publicara una lista de estados y ciudades santuario. Entre ellas aparecen varios de los mayores polos aeroportuarios de Estados Unidos.

Aunque la drástica iniciativa de la Casa Blanca todavía no fue implementada de manera oficial, los planes logísticos ya se encuentran bajo un análisis avanzado AFP

Las ciudades mencionadas en los reportes incluyen:

Boston

Denver

Filadelfia

Chicago

Los Ángeles

Nueva York

Newark

Seattle

San Francisco

En esos distritos, las autoridades locales mantienen políticas que limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración. La administración republicana considera que esas decisiones obstaculizan los operativos impulsados desde Washington.

Cuándo podría aplicarse la medida del DHS y qué riesgo abre antes del Mundial 2026

En junio comenzará la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que movilizará a millones de viajeros internacionales hacia distintas ciudades estadounidenses.

La posibilidad de limitar el procesamiento migratorio en aeropuertos clave genera preocupación adicional porque podría coincidir con el aumento extraordinario del tráfico aéreo previsto durante el torneo.

Algunas versiones citadas por Reuters la semana pasada indican que, de avanzar el plan, la implementación podría producirse después de finalizada la competencia internacional.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Cómo impactaría en turismo, carga aérea y aeropuertos el retiro de agentes de la CBP

La asociación Airlines for America, que reúne a compañías aéreas de pasajeros y de carga, sostuvo que una reducción del personal aduanero en aeropuertos importantes generaría “una interrupción operativa significativa” tanto para las aerolíneas como para los viajeros y el movimiento de mercancías internacionales.

En paralelo, la organización U.S. Travel, que representa a aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de autos y otras firmas ligadas al turismo, confirmó que mantuvo reuniones con Mullin. En un comunicado citado por Reuters, la entidad indicó que el funcionario ratificó que la administración evalúa retirar oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en ciertos aeropuertos de ciudades santuario.

La asociación también alertó sobre el efecto económico que tendría una decisión semejante en regiones que dependen del turismo internacional y de los visitantes extranjeros para sostener empleos y actividad comercial.

Uno de los ejemplos más sensibles es el área metropolitana de Nueva York. Según datos mencionados por Reuters, más de 50 millones de pasajeros internacionales llegaron el año pasado a los tres grandes aeropuertos neoyorquinos.