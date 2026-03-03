Radiohead enfrenta al ICE y pide que retiren su canción de un video “antiinmigrante” de la agencia

La banda británica Radiohead exigió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) retire una de sus canciones de un video oficial. El grupo denunció que su tema fue utilizado sin autorización en una publicación que promociona la política migratoria de línea dura impulsada por la administración Donald Trump.

El reclamo público de Radiohead contra el ICE

Según informó The New York Times, la agrupación británica pidió el viernes que la administración Trump eliminara de inmediato una publicación en redes sociales en la que se empleó su canción “Let Down”, incluida originalmente en el álbum OK Computer de 1997.

El video en disputa, publicado el 18 de febrero de 2026, utiliza una versión coral del tema para acompañar retratos de víctimas de crímenes atribuidos a inmigrantes Chris Pizzello - AP

El video, difundido el 18 de febrero en Instagram y Facebook por el ICE, mostraba fotografías de personas que el gobierno federal identificó como víctimas de crímenes violentos presuntamente cometidos por inmigrantes en situación irregular.

La pieza audiovisual fue compartida y promocionada también por la Casa Blanca, el propio presidente y el Departamento de Seguridad Nacional, organismo del cual depende el ICE. La utilización del tema musical generó la inmediata reacción del grupo, que manifestó su rechazo por considerar que se trató de un uso indebido y sin consentimiento.

En un comunicado difundido el viernes, citado por The New York Times, los músicos fueron tajantes: “Exigimos que los aficionados que están a cargo de la cuenta de redes sociales del ICE lo retiren. No es gracioso, esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiársela sin dar pelea”. La declaración incluyó además una expresión insultante dirigida a las autoridades migratorias, lo que dejó en claro el profundo malestar de la banda.

El contenido del video del ICE y la defensa: “Por ellos luchamos”

De acuerdo con la cobertura de Fox News, el video publicado por la agencia federal combinaba retratos de supuestas víctimas de delitos atribuidos a inmigrantes indocumentados con una versión coral de “Let Down” como fondo musical.

La publicación fue acompañada por un mensaje en redes sociales que afirmaba: “Miles de familias estadounidenses han sido destrozadas por la violencia criminal de extranjeros ilegales. Ciudadanos estadounidenses violados y asesinados por quienes no tienen derecho a estar en nuestro país. Por ellos luchamos. Este es nuestro motivo”.

El video del ICE en donde se utiliza la canción de Radiohead

Consultada sobre la exigencia del grupo británico, la subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, no confirmó si el organismo accedería a eliminar el material y, al momento de la publicación de esta nota, aún continúa en redes sociales.

En cambio, Bis defendió el enfoque de la campaña oficial y señaló: “Luchamos por Laken Riley, Jocelyn Nungaray, Rachel Morin, Katie Abraham y muchas otras víctimas estadounidenses del crimen de extranjeros ilegales. ¿Dónde está la compasión por las madres, padres, hijos e hijas de estadounidenses que han sido brutalmente violados y asesinados por extranjeros ilegales criminales?”.

En un comunicado oficial, los integrantes de Radiohead calificaron de "apropiación" el uso de su música Mark Schiefelbein� - AP�

Una larga lista de enfrentamientos: varios artistas ya tuvieron pedidos similares

La polémica actual no es un hecho aislado. Tal como detalló The New York Times, Radiohead se suma a una extensa nómina de artistas que objetaron el uso de sus canciones por parte de Donald Trump y su entorno político. Entre quienes anteriormente reclamaron, se encuentran Jack White, Beyoncé y Céline Dion, todos ellos contrarios a que sus composiciones acompañaran actos o mensajes vinculados al mandatario.

Durante los últimos meses de la campaña electoral de 2024, un juez federal ordenó al equipo de Trump que dejara de utilizar el tema “Hold On, I’m Coming”, de Isaac Hayes, en sus mítines, tras una demanda presentada por el patrimonio del artista.