Retiran los cargos a la estudiante de Georgia detenida por ICE: por qué sigue bajo custodia

Una joven mexicana enfrenta una posible deportación tras una parada de tránsito en Georgia que resultó ser un error. Ximena Arias Cristóbal, de 19 años, fue detenida el 5 de mayo por el Departamento de Policía de Dalton, tras ser confundida con otra conductora que cometió una infracción vial. A pesar de que los cargos locales en su contra fueron desestimados, permanece en un centro de detención con riesgo de deportación.

¿Qué pasó con la estudiante latina de Georgia?

Arias Cristóbal, estudiante universitaria del Dalton State Community College, permanece detenida en el Centro de Detención Stewart, una instalación utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Georgia, conocida por albergar a inmigrantes indocumentados. La joven fue entregada a la agencia federal bajo el programa 287(g) luego de que las autoridades descubrieran que carecía de licencia de conducir válida y no contaba con un estatus migratorio regular.

Ximena Arias Cristóbal es una joven de 19 años, oriunda de México, que fue detenida en Georgia por error y ahora corre riesgo de deportación Foto GoFundMe

Según el comunicado oficial de la Oficina de la Policía de Dalton, el arresto se produjo cuando un oficial detuvo su vehículo, un Dodge gris oscuro, bajo la sospecha de haber cometido un giro ilegal. La cámara del tablero del patrullero, sin embargo, mostró posteriormente que el vehículo involucrado en la infracción era una camioneta negra distinta. La confusión se originó porque ambos autos circulaban por la misma intersección con pocos minutos de diferencia.

La estudiante universitaria fue trasladada a la Cárcel del Condado de Whitfield por no tener una licencia de conducir válida, y luego enviada al centro de detención migratoria de Stewart, en la ciudad de Lumpkin.

Es latina, fue detenida mientras conducía y ahora se encuentra bajo control del ICE: un fallo en sus papeles la pone en riesgo migratorio

El contexto migratorio que agrava su caso

Arias Cristóbal emigró a EE.UU. desde la Ciudad de México en 2010, junto a su familia. “Llegó a este país a los cuatro años”, reveló Hannah Jones, quien se considera su mejor amiga, en una campaña de GoFundMe. Aunque ha residido toda su vida en el estado de Georgia, su situación migratoria no fue regularizada. Según se detalla en la colecta, no pudo acceder al programa DACA porque ya no estaba vigente.

Su detención ocurrió en un contexto en el que la administración federal intensificó sus operativos migratorios. Bajo el plan de deportación masiva impulsado por el presidente Donald Trump, ICE ha incrementado los arrestos con un enfoque inicial en personas con antecedentes penales, pero también abarcan casos sin historial delictivo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en redes sociales que tanto Ximena como su padre, José Francisco Arias Tovar, también detenido en un operativo de tránsito anterior, admitieron haber ingresado al país norteamericano sin autorización legal. “La familia podrá regresar junta a México. El Sr. Tovar tuvo amplias oportunidades para obtener la ciudadanía legalmente. Decidió no hacerlo”, publicaron en X.

La universitaria latina tendrá una audiencia el 20 de mayo Foto GoFundMe

Tras la confusión, la policía de Dalton decidió retirar los cargos en su contra

El 12 de mayo, la policía de Dalton informó oficialmente que los cargos por conducción indebida y sin licencia habían sido retirados. La fiscalía local confirmó que, tras revisar el material audiovisual de la parada, se comprobó que el vehículo de Ximena Arias Cristóbal no era el responsable de la infracción inicial.

A pesar de la corrección por parte de las autoridades locales, permanece detenida bajo custodia federal, ya que su estatus migratorio no ha sido regularizado. Su abogado de inmigración, Charles Kuck, explicó a ABC News que la joven enfrenta una posible deportación debido a que se encuentra formalmente dentro del sistema de remoción de ICE.

La campaña de recaudación para su caso

La historia de Ximena ha generado solidaridad en su comunidad. Una campaña en la plataforma GoFundMe fue lanzada para apoyar los costos legales de su defensa y ayudar a su familia a cubrir la fianza.

“Ximena es mi mejor amiga y la niñera favorita de mis hijos”, señaló Hannah Jones. “Todo el dinero recaudado se destinará directamente a ella y su familia para su representación legal”, agregó. La ayuda llegó rápidamente y lograron superar su meta al recaudar US$78.786.

La audiencia en el caso de Ximena Arias Cristóbal está prevista para el 20 de mayo, donde se discutirá su fianza. Mientras tanto, su familia y la comunidad esperan que la joven pueda permanecer en el país norteamericano.