Es mexicana, estudia en Georgia y fue arrestada por un mal giro en un semáforo: ahora pueden deportar a toda su familia

Una estudiante universitaria de 19 años enfrenta un proceso de deportación tras cometer una infracción vial en Dalton, Georgia. Se trata de Ximena Arias-Cristobal, una joven mexicana que fue arrestada el pasado 5 de mayo y luego trasladada a un centro de detención. El caso expuso que toda su familia vive en Estados Unidos sin estatus legal desde hace casi 15 años.

El pasado 5 de mayo, Ximena manejaba en Dalton, Georgia, cuando no respetó un cartel de “no girar en rojo”, según informó The New York Post. Al ser interceptada por la Policía local, explicó que contaba con una licencia internacional, pero no pudo mostrarla. De acuerdo con su testimonio, su madre le había quitado el documento y le había prohibido conducir.

Tanto su padre como su madre enfrentan procesos migratorios abiertos Foto de Go Found Me

Los agentes procedieron a arrestarla por manejar sin una licencia válida y por violar las normas de tránsito. En un intento por aclarar la situación, las autoridades trataron de comunicarse con su madre y con el titular del vehículo que ella conducía.

Sin embargo, ambos tenían dificultades para comunicarse en inglés, lo que complicó la intervención. Durante la verificación de datos, descubrieron que la joven no tenía un estatus migratorio regular en Estados Unidos.

El traslado de Ximena Arias-Cristobal a un centro de detención del ICE

Arias-Cristobal fue trasladada a la cárcel del condado de Whitfield, que coopera con el programa 287(G) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Allí se revisó su estatus mediante una base de datos federal, que confirmó que no es ciudadana estadounidense.

Fue enviada al Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, donde también se encuentra su padre, José Francisco Arias-Tovar, detenido semanas antes por exceso de velocidad al conducir. Él tampoco cuenta con documentos y su empresa no logró gestionar una visa o permiso.

Quedó fuera del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia Foto de Hannah Jones en Go Found Me

“Mi papá tiene su propia empresa y llamaron a un abogado para ver si podían conseguir un permiso de trabajo o una visa, pero dijeron que no habían alcanzado ese estatus”, contó la hermana menor de Ximena al canal WTVC.

¿Por qué no calificó para el DACA y qué puede pasar con su familia?

Ximena llegó a EE.UU. en 2010, con solo cuatro años. Como su ingreso fue posterior a la fecha límite del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), no puede acceder a ese beneficio. Pagaba matrícula como estudiante extranjera en Dalton State Community College, a pesar de haber vivido toda su vida en Georgia.

Hannah Jones, una mujer que la había contratado como niñera en el pasado, creó una campaña en GoFundMe para reunir dinero destinado a un abogado migratorio y al pago de la fianza. “Ella cuidó a mis hijos, es una joven responsable. Esto no debería estar pasando”, lamentó.

Ingresó a Estados Unidos desde Ciudad de México en 2010, acompañada por sus padres Foto de Hannah Jones en Go Found Me

El abogado de inmigración Terry Olsen, con sede en Chattanooga, consideró que este tipo de detenciones muestran deficiencias en el sistema migratorio. El defensor declaró a WTVC: “El ICE no tiene el expediente completo cuando toma decisiones. Se basa en un solo dato. Esto es un problema de derechos civiles”.

Asimismo, Olsen anticipó que la madre de Ximena “probablemente será arrestada o detenida en el plazo de un mes”. Según explicó, las autoridades buscarían deportar a sus hijas junto a ella para mantener a la familia unida durante el proceso de remoción.