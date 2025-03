Reveló las “tres reglas de oro” que un inmigrante indocumentado debe seguir si se cruza con el ICE

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han generado preocupación en la comunidad inmigrante en Estados Unidos. En este contexto, un popular creador de contenido latino que vive en EE.UU., conocido como Carlos “El Pana”, compartió en TikTok una serie de consejos que pueden ayudar a los indocumentados a actuar con prudencia ante la presencia de agentes migratorios.

Las “tres reglas de oro” para interactuar con agentes del ICE

De acuerdo con el video que subió a su cuenta @carloshope25, existen tres reglas básicas en caso de un encuentro con oficiales del ICE. Estas recomendaciones buscan proteger a los inmigrantes ilegales en caso de ser interceptados por agentes federales que preguntan por su estatus.

Reveló las “tres reglas de oro” si un indocumentado se cruza con un agente del ICE

1- Ejercer el derecho a guardar silencio

Uno de los principales consejos es no proporcionar información personal a los agentes de inmigración. En EE.UU., la Quinta Enmienda otorga a las personas el derecho a no autoincriminarse. Por lo tanto, si un oficial pregunta por el nombre o el estatus migratorio, el inmigrante tiene la opción de responder con una frase como: “No deseo hablar con usted”.

Además, Carlos aconseja deslizar por debajo de la puerta las tarjetas rojas emitidas por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés). Estas explican en inglés, y en otros idiomas, los derechos del portador y pueden ser utilizadas para comunicar la negativa a hablar sin la presencia de un abogado.

2- No mostrar documentos de identificación

“No saque sus documentos, el oficial de migración no tiene derechos de pedirle su identificación porque él no es un policía”, aseguró Carlos. Según el consejo compartido en redes sociales, un agente del ICE no tiene la autoridad de exigir documentación personal sin una orden de detención. Por ello, es recomendable evitar entregar identificaciones que puedan revelar el estatus migratorio.

Si los oficiales afirman tener una orden de arresto, se puede solicitar que la muestren antes de cualquier interacción adicional. “No diga su nombre, no muestre su ID”, enfatizó.

3- No abrir la puerta del domicilio

Una de las estrategias más utilizadas en operativos migratorios es la visita a domicilios. Sin embargo, los agentes no pueden ingresar a una vivienda sin una orden judicial firmada por un juez. En caso de que los oficiales soliciten el acceso, el inmigrante puede pedirles que deslicen la orden por debajo de la puerta para verificar su validez.

De acuerdo con organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes, es fundamental revisar que cualquier documento legal contenga una firma judicial y detalles específicos sobre el lugar a registrar. Si no existe tal validez, el residente no está obligado a abrir la puerta ni a responder preguntas.

Las tarjetas rojas del ILRC permiten a las personas indocumentadas conocer y ejercer sus derechos constitucionales frente al ICE Godofredo A. Vásquez - AP

Encuentros con el ICE en vía pública o durante un control vehicular: cómo responder

El ICE también lleva a cabo operativos en espacios públicos y vías de tránsito. Por ello, expertos recomiendan las siguientes medidas en caso de ser detenido mientras se conduce:

Detener el vehículo : en la mayoría de los estados, los conductores están obligados a detenerse si una autoridad lo solicita.

: en la mayoría de los estados, los conductores están obligados a detenerse si una autoridad lo solicita. Pedir identificación a los agentes : no todos los agentes del ICE visten uniformes identificables, por lo que es válido solicitar credenciales oficiales.

: no todos los agentes del ICE visten uniformes identificables, por lo que es válido solicitar credenciales oficiales. Mantener las ventanas cerradas parcialmente : abrir la ventanilla solo lo necesario para la comunicación minimiza riesgos.

: abrir la ventanilla solo lo necesario para la comunicación minimiza riesgos. No proporcionar documentos no requeridos : es recomendable mostrar solo identificaciones oficiales válidas dentro de EE.UU. y evitar entregar pasaportes de otros países o visas vencidas.

: es recomendable mostrar solo identificaciones oficiales válidas dentro de EE.UU. y evitar entregar pasaportes de otros países o visas vencidas. Negarse a registros sin orden judicial : el ICE no tiene autorización para revisar el interior del vehículo o pertenencias sin una orden firmada por un juez.

: el ICE no tiene autorización para revisar el interior del vehículo o pertenencias sin una orden firmada por un juez. Ejercer el derecho a permanecer en silencio: tanto conductores como pasajeros pueden negarse a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento o estatus migratorio.

Según las recomendaciones, no se deben entregar documentos falsos, pasaportes de otros países o visas vencidas cuando un agente de ICE detiene a un inmigrante en su auto Foto ice.gov

Acciones recomendadas en el lugar de trabajo si se presentan agentes del ICE

El ICE también puede realizar inspecciones en los centros laborales. Para estos casos, se recomienda:

Conocer las áreas públicas y privadas del lugar de trabajo. Los agentes pueden ingresar sin orden judicial a espacios abiertos al público, pero no a áreas restringidas sin el permiso del empleador.

No proporcionar información personal sin consultar con un abogado.

Evitar confrontaciones y ejercer el derecho a permanecer en silencio si se sospecha que el operativo está dirigido a empleados inmigrantes.

Conocer los derechos y actuar de manera informada puede marcar la diferencia en encuentros con agentes. La difusión de información en redes sociales, así como las guías de organizaciones de derechos civiles, resultan herramientas clave para la comunidad migrante en EE.UU.