Revés para Kilmar Ábrego García: la decisión de un juez que lo deja al borde de la deportación

Un juez federal de inmigración denegó la solicitud de asilo de Kilmar Ábrego García, cuyos abogados pidieron reabrir su caso, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) advirtió que su orden de deportación sigue vigente. El migrante de El Salvador cuenta con un plazo de 30 días para apelar la decisión.

La última actualización del caso de Kilmar Ábrego García

Ábrego García inició un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos en 2019, pero su permanencia en ese país superaba el año y no era elegible. Tras su detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su regreso al territorio norteamericano, el juez de Baltimore, Philip Taylor, rechazó su petición de reabrir el caso.

El caso de Kilmar Ábrego García generó un movimiento por su liberación Stephanie Scarbrough - AP

Según remarcó AP, el juez de inmigración determinó que la moción era “inoportuna”, debido a que se presentó seis años después del litigio inicial sobre el ingreso irregular de Ábrego García a EE.UU. Asimismo, señaló que no existen “pruebas suficientes” de que el gobierno de Donald Trump tenga intenciones de deportar al migrante de El Salvador a Uganda.

El 25 de agosto pasado, fue detenido de nuevo por el ICE durante un registro obligatorio de inmigración en Baltimore, en Maryland, tres días después de salir de la cárcel del condado de Putnam, en Cookeville, Tennessee.

Los cargos penales que pesan contra Ábrego García se remontan a noviembre de 2022, cuando fue interceptado por agentes federales en una infracción de tránsito en Tennessee. En abril de este año, se inició una investigación formal que lo acusa de trata de personas.

El ICE volvió a detener al migrante salvadoreño a fines de agosto de 2025 Erin Hooley - AP

El DHS confirmó la deportación de Kilmar Ábrego García

El 15 de marzo pasado, el salvadoreño fue deportado a su país de origen y permaneció en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La expulsión a El Salvador se debió a lo que la administración calificó posteriormente como “error administrativo”. El migrante alegó por su parte que corría peligro en su país de origen por ser el objetivo de una pandilla junto a su familia.

El gobierno de EE.UU. confirmó que Ábrego García sería deportado X/@DHSgov

Ábrego García regresó a EE.UU. en junio pasado, cuando volvió a enfrentar la acusación de tráfico de personas.

El salvadoreño fue detenido por el ICE el 25 de agosto por última vez Stephanie Scarbrough - AP

“La orden final de deportación de Kilmar Ábrego García se mantiene en pie”, expresó el DHS en un comunicado en X el miércoles 1º de octubre. En el mensaje, el organismo acusó al migrante de pertenecer a la pandilla MS-13, y agregó: “Una cosa es segura: este salvadoreño no podrá permanecer en nuestro país”.

Tras la decisión del juez, García tiene un plazo de 30 días para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Dónde sería deportado Kilmar Ábrego García

Según el medio mencionado, el ICE analiza la deportación del salvadoreño a Uganda, aunque la agencia también propuso Esuatini, un país del sur de África. Asimismo, los representantes legales de Ábrego García denunciaron que los cargos penales que pesan sobre él y los intentos de expulsión del territorio norteamericano forman parte de “un castigo por oponerse al gobierno”.

En tanto, también apuntaron que el rechazo de reabrir el proceso de solicitud de asilo podría eliminar la protección de ser deportado a El Salvador.