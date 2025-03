¿Se puede detener la expulsión acelerada como migrante en Estados Unidos?

Las políticas migratorias de Estados Unidos están en constantes cambios y debates tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente en lo que respecta a la expulsión acelerada o Expedited Removal. Este procedimiento permite la deportación de personas sin una audiencia formal ante un juez y se aplica principalmente a quienes son detenidos cerca de la frontera o carecen de la documentación adecuada.

Quiénes pueden evitar la deportación acelerada

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) o del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden ordenar la deportación de una persona extranjera sin la necesidad de una intervención judicial, bajo el argumento de una presunción de que la persona no tiene estatus legal y que su permanencia en el país no está justificada. No obstante, la agrupación American Immigration Council reveló que, pese a no ser una tarea sencilla, es posible evitar la expulsión de EE.UU.

La CBP tiene la potestad de deportar migrantes sin un proceso judicial X @CBP

Si una persona en procedimiento de expulsión acelerada manifiesta un miedo real de regresar a su país de origen debido a persecución, tortura u otras amenazas graves, las autoridades de inmigración podrían habilitarle una entrevista por “temor creíble” con un oficial de asilo. Si se determina que este es un problema real, se le permitirá al individuo presentar su caso ante un juez de inmigración y continuar con un proceso de cancelación de deportación.

Debido a su complejidad, se recomienda que los que cumplan las condiciones de asilo busquen asesoramiento legal especializado para explorar todas sus opciones y aumentar las posibilidades de éxito en su deseo de permanecer en el territorio estadounidense.

El método para evitar las expulsiones aceleradas en EE.UU. Pixabay

¿Qué califica como temor creíble para el asilo?

Existen tres formas principales para solicitar asilo en EE.UU.:

Proceso afirmativo: los solicitantes que no se encuentren en proceso de deportación pueden presentar el Formulario I-589 ante el Uscis. Luego, son entrevistados por un oficial de asilo para determinar si califican para la protección. Si la solicitud es denegada, el caso puede ser remitido a un juez de inmigración para una revisión adicional.

ante el Uscis. Luego, son entrevistados por un oficial de asilo para determinar si califican para la protección. Si la solicitud es denegada, el caso puede ser remitido a un juez de inmigración para una revisión adicional. Entrevista de méritos tras una determinación de temor creíble: aquellos que llegan a la frontera y expresan miedo de regresar a su país pueden ser referidos a una entrevista de temor creíble con un oficial de asilo. Si se determina que el temor es justificado, se procederá con una entrevista de méritos para evaluar la elegibilidad del solicitante.

Proceso defensivo: los solicitantes que ya se encuentran en proceso de deportación pueden presentar su solicitud como una defensa ante un juez de inmigración. En este caso, el proceso se lleva a cabo dentro del sistema judicial de inmigración.

El impacto de la administración Trump en las expulsiones aceleradas Unsplash

Impacto de las políticas recientes en la expulsión acelerada

El pasado mes de enero, la administración Trump implementó la Operación Safeguard, dirigida a detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados en áreas urbanas, especialmente en ciudades santuario que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Esto desató la preocupación de las comunidades extranjeras en el país, ya que aumentó considerablemente el riesgo de deportaciones para quienes residen en estas áreas.