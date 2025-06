Preguntas y respuestas sobre cómo impacta en la ciudadanía por nacimiento el fallo de la Corte Suprema a favor de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que fue considerado calificado como una “victoria monumental” por Donald Trump, al limitar la facultad de los jueces federales para suspender temporalmente órdenes ejecutivas del presidente. Esta decisión abre la puerta a que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país. A continuación, las preguntas clave sobre el caso.

¿Cuál fue la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento y qué implica?

La Corte aceptó una solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de tres medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington. Estas medidas habían detenido la aplicación de una directiva presidencial que buscaba restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. La decisión limita el uso de estas “medidas cautelares a nivel nacional” o “universales”, una herramienta judicial que se había vuelto más frecuente para bloquear políticas presidenciales, según The New York Times.

¿Cómo afecta este fallo a la ciudadanía por derecho de nacimiento?

El fallo no abordó la constitucionalidad subyacente de la orden de Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero debilita las herramientas legales que la bloqueaban a nivel nacional. Esto significa que, en teoría, la administración podría implementar la política en los 28 estados que no han presentado demandas en su contra, según The Washington Post. La orden ejecutiva de Trump buscaba que las agencias federales se negaran a reconocer la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. si no tenían al menos un progenitor que fuera ciudadano o residente permanente legal.

El fin de la ciudadanía por nacimiento es considerada por Trump como una herramienta valiosa en su lucha contra la inmigración Damian Dovarganes - AP

¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento y por qué es un tema de debate?

La ciudadanía por derecho de nacimiento se basa en la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”. Históricamente, los tribunales han interpretado que esta enmienda extiende la ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de las fronteras de EE.UU., no solo a los hijos de antiguos esclavos. Sin embargo, Trump ha argumentado que la enmienda “trataba de la esclavitud” y no de la “estafa de nuestro proceso de inmigración”, buscando eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales.

¿Cómo reaccionó Donald Trump al fallo de la Corte sobre la ciudadanía por nacimiento?

Trump celebró la decisión en su red Truth Social, calificándola de “victoria gigante” y afirmando que “incluso el engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado”. En una conferencia de prensa, anticipó que su administración pondrá en marcha las políticas que fueron bloqueadas, incluida la de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

¿Cuál fue la postura de la jueza Sonia Sotomayor en su disidencia?

La jueza Sonia Sotomayor, de origen latino, calificó la decisión de la mayoría como “una farsa del Estado de derecho”. Advirtió que “ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen jurídico que crea la Corte” y que esta brecha legal golpeará sobre todo a los sectores vulnerables.

La jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor

Sus principales objeciones fueron:

-La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. Recordó que la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, citando el fallo histórico “United States v. Wong Kim Ark (1898)”.

-La orden de Trump, “evidentemente inconstitucional”. Calificó la orden ejecutiva como una “ilegalidad flagrante”.

-Las órdenes judiciales universales como instrumento de justicia: Defendió su uso para frenar la aplicación de normas inconstitucionales en todo EE.UU., no solo para los demandantes, cuando los daños afectan a múltiples personas.

-Necesidad de brindar “alivio completo” a los demandantes. Argumentó que una orden limitada hubiera sido ineficaz y generado caos para familias y niños.

-Amenaza al Estado de derecho. Alertó que el fallo de la mayoría deja abierta una zona de ilegalidad, permitiendo al Ejecutivo actuar contra quienes no han demandado.

-El interés público por encima del Ejecutivo. Sostuvo que la equidad y el interés general exigen detener cualquier medida que perjudique a personas recién nacidas que podrían terminar sin ciudadanía.

¿Qué son las medidas cautelares a nivel nacional y por qué son controvertidas?

Son órdenes judiciales que bloquean temporalmente una política o regulación en todo el país mientras el litigio está en curso, si un juez considera que la acción puede ser inconstitucional o causar un daño inmediato. Su uso ha crecido significativamente, con 25 casos identificados entre enero y abril del segundo mandato de Trump, en contraste con 28 en toda la administración Biden y 86 en el primer mandato completo de Trump.

Para la administración Trump, estas medidas han sido una “fuente de frustración” y han sido criticadas como “mandamientos judiciales sin ley” que convierten a los tribunales de distrito en un “poder judicial imperial”. Sin embargo, sus defensores las ven como una herramienta crucial para que los tribunales “digan al actor clave a nivel nacional, el poder ejecutivo, que se comporte legalmente”, según The New York Times.

Trump celebró el fallo que limita a los jueces en su posibilidad de dictar medidas cautelares de alcance nacional (archivo) ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Cuáles son los próximos pasos para las impugnaciones legales?

La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, lo que permite que su legalidad siga siendo impugnada. Los jueces de la Corte Suprema no abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden, dejando esa cuestión para otro momento.

A pesar de la limitación de las medidas cautelares a nivel nacional, los demandantes aún tienen vías para buscar alivio:

-Demandas colectivas (class-action lawsuits). La Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que los demandantes intenten seguir bloqueando la política a nivel nacional a través de estas demandas, según The Washington Post. En estas, un pequeño número de demandantes pide a un juez que emita un fallo que se aplique no solo a ellos, sino a otros que enfrentan circunstancias similares, según The New York Times.

-Impugnaciones paralelas en múltiples distritos federales. Grupos de defensa legal han prometido encontrar soluciones, incluyendo estas impugnaciones, si fuera necesario.

Horas después del fallo, grupos como CASA de Maryland y la American Civil Liberties Union (ACLU) ya presentaron nuevas demandas colectivas a nivel nacional buscando proteger a las personas afectadas por la política de ciudadanía, según publicó The Washington Post.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.