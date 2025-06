Pensó que iba a extrañar EE.UU. tras intentar el sueño americano: esto pasó cuando llegó a Guatemala

Después de vivir 16 años en Estados Unidos, Nohemy Orellana decidió regresar a Guatemala con su familia. Aunque creyó que dejar el país norteamericano le provocaría tristeza, al pisar su tierra natal sintió una emoción tan profunda por la que quería llorar: “No saben lo feliz que estoy”.

El ansiado regreso a Guatemala, tras 16 años en EE.UU.

En un video grabado antes de abordar el avión rumbo a su país natal, Nohemy habló con la voz temblorosa. “Si estás viendo este video es porque ya estoy en Guatemala y ahorita quiero llorar, pero llorar de emoción, llorar de felicidad”, comenzó su relato.

Regresó a Guatemala después de 15 años en EE.UU.

Según contó la mujer, en la madrugada del 9 de junio abordó el avión que la devolvería a su tierra natal junto a su esposo y sus dos hijos. Se trató de un regreso que anhelaba hace mucho tiempo, ya que extrañaba a sus padres y hermanas.

“Esto me pone tan sentimental, porque tengo seis años de no ver a mi mamá y a mi papá”, reconoció. También remarcó que a una de sus hermanas no había vuelto a verla desde que emigró a Estados Unidos, 16 años atrás. Por ello, dijo, esperaba el momento de volver a Guatemala con ansias.

Dejar Estados Unidos: una despedida sin tristeza

En su testimonio, Nohemy reveló que había creído que sería difícil dejar Estados Unidos y la vida allí. Sin embargo, explicó que —al contrario de lo que había imaginado—, no sentía tristeza.

“No sé, yo a este punto pensé que iba a estar triste por dejar Estados Unidos, pero no saben lo feliz que estoy”, aseguró. La expectativa de volver a abrazar a su familia borró cualquier señal de angustia por abandonar el país en el que vivió durante 16 años.

Según señaló, los años que vivió en el país norteamericano logró adaptarse a su cultura, pero nunca se sintió como en su hogar. “Estados Unidos es como una casa que te recibe, en la que puedes estar, pero en la que no te tratan bien”, afirmó.

“Siempre te están recordando que no perteneces ahí”, sumó la migrante. Esa sensación que se mantuvo durante todos esos años fue una de las razones que la llevó a emigrar nuevamente, pero esta vez a su tierra natal.

La vuelta a Guatemala y una sorpresa para sus hermanas

La mujer contó que organizó su retorno a Guatemala sin decirle a toda su familia. Solo su madre estaba al tanto de la fecha su viaje y de que su intención era mudarse de manera definitiva en su país. “Para mis hermanas es un secreto”, explicó.

Nohemy Orellana cuenta cómo fue volver a Guatemala

En otro clip que compartió en sus redes tiempo atrás, la mujer había comentado sus motivos para salir de EE.UU. Según expresó, ella y su marido sentían que alcanzar el “sueño americano” cada vez era más difícil y que la situación económica en EE.UU. se había vuelto complicada.

“Trabajamos los dos, mi esposo y yo. No ganamos mal, pero literalmente el dinero no alcanza”, dijo.

Nohemy decidió volver a Guatemala para estar cerca de su familia Rebecca Blackwell - AP

La inflación y el costo de vida en alza derivó en que no pudieran ahorrar. “Pasamos la vida trabajando”, señaló la mujer, al tiempo que consideró que la situación no justificaba el esfuerzo que tenían que hacer y el estar lejos de su familia. "Es mejor irnos y seguir trabajando en nuestros países”, afirmó.