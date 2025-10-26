Son hondureñas, casi las deportan y una decisión les cambió el destino para cumplir el sueño americano

Dunia Santos Urbina, una migrante originaria de Honduras, llegó a Estados Unidos junto con su madre, sin recursos económicos. Al poco tiempo, debieron enfrentar un proceso judicial que puso en riesgo su permanencia en el país norteamericano: estuvieron a punto de ser deportadas. Sin embargo, lograron regularizar su estatus legal y actualmente la joven forma parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Los desafíos que enfrentó una joven hondureña para migrar a Estados Unidos

Urbina relató su experiencia de mudanza a Estados Unidos a través de un video en su cuenta de TikTok, con más de 8 millones de seguidores. En su perfil, comparte vivencias relacionadas con el ejército y aspectos de su vida personal: “Me vine de Honduras cuando tenía diez años. Cuando pasé por migración, me dieron un permiso para asistir a la corte".

La hondureña relató los desafíos que tuvo que atravesar al migrar a Estados Unidos (TikTok: @dunia_santos_urbina)

La joven detalló que en ese momento su madre estaba embarazada y vivían con su padrastro en un lugar rentado: “Mi padrastro trabajó día y noche para poder pagar la renta, para poder comprar la comida y ver cómo nos sustentaba”.

“No teníamos dinero para pagar a un abogado. Fuimos a la primera corte sin asistencia”, agregó. Señaló que el juez les preguntó dónde estaba su representante legal, y ellas respondieron que lo traerían en la siguiente audiencia.

La hondureña contó que también se presentaron a la segunda cita sin abogado. “Mi mamá le contestó al juez de que no podía cubrir los gastos. El magistrado no quiso escuchar más y dijo que nos iba a deportar. Fue ahí cuando mi mamá empezó a llorar y yo también”.

La mujer le explicó a la autoridad de que no podían regresar a su país. “Nos iban a matar”, indicó Urbina. “Mi mamá y yo tenemos un pasado muy difícil. Yo veía cómo mi papá le pegaba. Cuando yo estaba en Honduras por poco la pierdo y tuvimos que huir de ese país”, comentó la joven.

En ese momento, unos abogados que escucharon la historia se acercaron a ellas y les ofrecieron ayuda gratuita. Gracias a ese apoyo, pudieron iniciar los trámites para regularizar sus documentos.

Cómo es la vida militar: obligaciones y restricciones según la joven hondureña

La joven explicó que, aunque formar parte de la milicia ofrece “techo, comida y todo lo necesario para sobrevivir, exige cumplir con todas las reglas”. Señaló que las autoridades son estrictas y recordó que, tras llegar tarde a un entrenamiento, como castigo tuvo que vigilar una piedra.

La joven comentó cómo es pertenecer a la milicia (TikTok: @dunia_santos_urbina)

“Si a mí se me da por decir: este fin de semana yo quiero ir a casa. Me preguntan con quién voy a ir, a dónde, a quién voy a visitar; y me lo hacen casi imposible”, comentó Urbina.

Qué requisitos se deben cumplir para formar parte de las Fuerzas Armadas en EE.UU.

Según USA.gov, solo los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que cuentan con residencia permanente legal o Green Card pueden ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Dunia emigró a Estados Unidos cuando tenía diez años junto con su madre embarazada Instagram: @dunia_santos_urbina

Los extranjeros residentes permanentes que deseen enlistarse en el Ejército u otra rama militar deben además cumplir con los siguientes requisitos:

Dominar el inglés para hablar, leer y escribir con fluidez.

Residir actualmente en los Estados Unidos.

No enlistarse con el propósito de ingresar al país norteamericano o para obtener una visa.

Límite de edad para prestar servicio militar en EE.UU.

Los requisitos de edad para el servicio activo varían según la rama militar: