Sueño americano cumplido: es venezolano y pasó de no recibir propuestas laborales a entrevistar a Messi en el Mundial

Desde su casa en Huntsville, Alabama, Manu Gutiérrez se prepara para su viaje en carretera hacia Atlanta, sede del encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Con el micrófono en mano y las pocas horas de sueño acumuladas, el periodista venezolano busca sumar un nuevo capítulo a su cobertura del torneo, marcada por sus entrevistas con figuras como Lionel Messi o Jude Bellingham, y por la satisfacción de convertir en realidad su sueño de trabajar en lo que más le apasiona: el deporte.

Cómo inició la pasión de Manu Gutiérrez por el deporte

Gutiérrez nació en Punto Fijo, Venezuela, en 1996. Desde niño, creció viendo todo tipo de deportes junto a su padre, un gran fanático del fútbol. De esa época, uno de los recuerdos que más conserva es haber seguido todos los partidos del Mundial 2002 en Corea-Japón.

Manu Gutiérrez recuerda ver todo tipo de deportes desde que "tiene uso de razón" Instagram/@gutierrezmanu

“Desde que tengo uso de razón, estoy frente a una pantalla viendo deportes en general. Yo recuerdo que mis amigos hablaban de las caricaturas, de las series y a mí no me importaba. Yo siempre buscaba el partido del día y hablaba de fútbol en el colegio”, dijo en diálogo con LA NACION.

De niño, su mayor anhelo era ser futbolista. Incluso, llegó a jugar como arquero en el preescolar. Sin embargo, al tener una parálisis cerebral espástica, una condición motriz que genera rigidez muscular y lo obliga a estar en silla de ruedas, tuvo que replantearse ese sueño.

Jude Bellingham se frenó en la zona mixta al escuchar a un periodista venezolano y le dedicó unas palabras de cariño

“Soñaba con poder recuperarme de mi condición para jugar fútbol. Pero cuando me di cuenta de que era imposible practicarlo, pensé de qué manera podía acercarme al deporte”, señaló.

La carrera de Manu Gutiérrez como periodista

Ya de adolescente, Gutiérrez comenzó a ver programas deportivos y a entablar amistad con comunicadores en su ciudad. Cuando uno de ellos lo animó a dedicarse al periodismo, sintió grandes inseguridades por su voz y dicción. Dudó en comenzar la carrera.

Gutiérrez estudió Comunicación Social en en la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) Instagram/@gutierrezmanu

“Yo siempre he sido muy autocrítico, me exijo de más. Por tanto, en ese momento pensaba que mi voz no era la óptima y que mi dicción no era la adecuada“, agregó.

Pese a estas inseguridades, se animó a trabajar como productor de radio en la emisora Radio City 91.3 FM a los 15 años y decidió estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA), una profesión que le permite tener un contacto directo con el campo de juego. “El periodismo me da esa plataforma de difusión para poder llegar a más personas”, reconoció.

Manu Gutiérrez emigró a Alabama en 2016 y terminó su carrera en la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) de forma remota Instagram/@unicaeduve

En 2016, emigró a Estados Unidos, se estableció en Alabama y terminó su carrera de forma remota. Este proceso estuvo marcado por la crisis presente en Venezuela, enfrentando cortes de luz que lo obligaron a repetir un semestre completo, incluso a pesar de estar a distancia.

“Los trabajos se perdían y tuve que cursar un semestre completo de nuevo. En ese momento estuve a punto de abandonar, ya que me generaba mucho estrés no poder sacar las notas que quería”, señaló en referencia a su etapa universitaria. “Pero mis padres me hicieron el aguante, como dicen en la Argentina. Me llevaron hasta el final y logré sacar mi título”, añadió.

Manu Gutiérrez terminó su carrera online y comenzó a buscar oportunidades profesionales vinculadas al deporte Instagram/@gutierrezmanu

Primeros trabajos y su gran llegada a la Copa América 2024

El venezolano comenzó a abrirse camino en el rubro deportivo por sus propios medios. Entre 2013 y 2018, fundó y lideró el medio digital La Paralela Sports News, donde cubrió béisbol internacional y consiguió acreditaciones de la Liga Venezolana de Béisbol.

Al establecerse en el país norteamericano, trabajó en la redacción y manejo de redes sociales del periódico Latino News en Alabama. Sin embargo, al solicitar empleo en otros medios tradicionales, no obtuvo respuestas.

“Si la mayoría de los medios revisan sus bandejas de entrada, van a encontrar un email mío”, reveló entre risas. “Pedía una oportunidad en mi currículum y no se me daba, como dijo Messi en 2016 después de la Copa América Centenario”.

Ante la falta de respuestas de medios tradicionales a sus solicitudes de empleo, decidió crear su propio canal de YouTube y plataforma digital, MVP Sports Instagram/@gutierrezmanu

Pese a las solicitudes inconclusas, Manu no se rindió y creó en 2023 su propia plataforma digital llamada MVP Sports. La premisa del proyecto es “ir más allá de la estadística” en sus análisis.

Dicho medio, en conjunto con el impulso de sus amigos, dio pie a que Gutiérrez solicitara una acreditación para la Copa América 2024. Pese a sus dudas en un principio por no sentir que tenía alguna oportunidad, el destino decidió otro panorama.

“No tenía expectativas. Sin embargo, recuerdo que un día en la noche recibí un correo de la Conmebol. Cuando leí que me habían aprobado la acreditación, empecé a celebrar en silencio porque estaban todos dormidos en mi casa”, recordó.

Gutiérrez contó con el apoyo de Ariel Ramírez, jefe de prensa de la Conmebol, durante el evento. Él fue quien le comentó que no habían tenido un caso similar al suyo y se aseguró de que su experiencia fuera lo más accesible posible. Dicho respaldo fue el impulso que necesitaba para demostrarse que podía hacer coberturas de ese estilo.

Manu Gutiérrez cubrió la Copa América 2024 y tuvo el apoyo de Ariel Ramírez, jefe de prensa de la Conmebol, durante el evento MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Tenía experiencia en análisis deportivo y producción. Pero el hacer cobertura y viaje de un lugar a otro fue algo nuevo para mí. Por ejemplo, en la Copa América, Venezuela jugó tanto en Los Ángeles como en Texas. Así que en definitiva me sirvió para demostrarme que sí estaba preparado”, señaló.

Cobertura del Mundial 2026 y su contacto con estrellas de élite

Tras cubrir la última Copa América, Gutiérrez ya se aseguraba un lugar en el Mundial 2026. No obstante, se enfrentó a varios inconvenientes administrativos con la plataforma FIFA. “Desde 2024 mandaba correos y no me respondían”, dijo sobre sus intentos de conseguir la acreditación.

Ante estas dificultades, un contacto (cuyo nombre no reveló en la entrevista) le explicó que tenía que acreditarse como periodista independiente, para lo cual era indispensable presentar su carnet de profesional de Venezuela.

Al conseguirlo, con ayuda del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), asistió al sorteo del Mundial y estableció vínculos con varios agentes de prensa de la FIFA.

Sueño americano cumplido: es venezolano y pasó de no tener trabajo a entrevistar a Messi y Bellingham en el Mundial

“Al conocer a los agentes de prensa, la comunicación fue mucho más fluida. Se interesaron mucho por mi caso y fue mucho más sencillo acreditarme para el Mundial”, señaló.

Ya con la acreditación, Manu coordinó por sus medios la dinámica de su cobertura. Para asegurar las entrevistas, abandona las gradas cerca del minuto 80 del partido (sobre todo en los casos donde los partidos están casi definidos) para llegar a la zona mixta antes de las aglomeraciones y conseguir una posición física óptima.

Al encontrar una ubicación idónea, la conversación depende de si los jugadores se detienen. Cada pregunta abarca profundidad analítica que va de acuerdo a un estudio previo de los partidos.

“Yo veo el juego y después de analizarlo pienso cuáles son los jugadores que para mí fueron los más determinantes. Entonces, si llego a detenerlos, ahí empiezo a analizar qué preguntarles”, reveló sobre su preparación para las entrevistas postpartidos.

Entre sus conversaciones más destacadas se encuentra la de Lionel Messi, Jude Bellingham y Enzo Fernández. La entrevista que más destaca es la del mediocampista de la selección argentina, dado que profundizaron sobre algunos tópicos como sus creencias religiosas.

Sueño americano cumplido: es venezolano y pasó de no tener trabajo a entrevistar a Messi y Bellingham en el Mundial

“La más viral siempre va a ser la de Messi. Pero otra entrevista que yo destaco mucho es la de Enzo Fernández por su lenguaje corporal. Fíjate cómo él se inclina y se dispone a hablar”, detalló sobre su conversación con el capitán del Chelsea.

Con respecto a la entrevista a Messi, el jefe de prensa de Argentina, Nicolás Novello, lo ayudó para que el capitán de la Selección lo viera y se detuviera para conversar con él. En cuanto a la nota con Bellingham, por su parte, destacó que fue el único jugador inglés que se detuvo en la zona mixta.

“Me da pena que la gente critique a los ingleses porque Bellingham fue el único que se detuvo. Pero Inglaterra no es la única; es lo normal que el futbolista no se detenga”, aseguró en defensa de la selección de Inglaterra.

El próximo partido en la carrera de Manu Gutiérrez

El impacto de Gutiérrez en el Mundial 2026 trascendió los estadios. El venezolano reveló que su presencia inspiró a otras personas y aseguró que llegó hasta allí gracias al sacrificio económico de su familia.

“En Dallas entrevisté a un matrimonio. En esa conversación, la mujer me contó que su esposo sufrió un ACV y que ella tenía miedo de ir al Mundial por si le pasaba algo en alguno de los partidos. Sin embargo, al ver nuestro trabajo, ella se animó y lo llevó”, dijo.

Sus planes después del Mundial 2026 incluyen seguir el rastro a Lionel Messi en el Inter Miami. Sin embargo, por el momento tiene la mirada puesta en su paso por el máximo torneo del fútbol, al que calificó como “el mejor de todos”, y por el apoyo recibido.

“Sin duda para mí es el mejor Mundial de la historia y lo digo desde el punto de vista personal. No solamente he cumplido mi sueño, sino que ha sobrepasado todo tipo de expectativa”, señaló con emoción.

Manu Gutiérrez asegura que este es el mejor Mundial de su vida por toda su experiencia vivida Instagram/@gutierrezmanu

“El Mundial -contó- me ha llevado a conocer un país como la Argentina. La verdad es que no tengo palabras para agradecer todo esto. En este momento tengo 522 mil seguidores en Instagram y más del 40% son argentinos. Muchos de ellos hacen campaña para que las marcas me patrocinen y para que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) me contrate como periodista oficial”.

Para Manu Gutiérrez, el Mundial 2026 representa el camino del joven venezolano que desde su casa veía todo tipo de partidos de fútbol. Una Copa del Mundo reflejada en sus preguntas analíticas de gran impacto.