Tiene green card, pero aun así fue deportada de EE.UU. a un país asiático donde jamás había estado

Ma Yang, una residente permanente legal de Estados Unidos desde la infancia, fue deportada a Laos a pesar de no haber vivido nunca en ese país ni hablar su idioma. La mujer de 37 años, madre de cinco hijos, había pasado casi toda su vida en Milwaukee, Wisconsin, hasta que fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y enviada a un destino completamente ajeno para ella.

Una detención y deportación sin aviso

Nacida en un campamento de refugiados en Tailandia, hija de padres hmong que huyeron de la guerra de Vietnam, fue llevada a EE.UU. cuando tenía ocho meses de edad. La mujer vivía en Milwaukee desde su infancia y había obtenido la residencia legal (green card) en el país a los siete años, según compartió en una entrevista con Milwaukee Journal Sentinel.

Ma Yang es madre de cinco hijos y se encuentra en pareja con Michael Bub Foto GoFundMe

Sin embargo, en 2022, el estatus migratorio de Ma Yang fue revocado tras declararse culpable de un delito vinculado al tráfico de marihuana, por el cual cumplió una pena de prisión de dos años y medio.

Según su testimonio al medio local, cumplió con los controles regulares de ICE tras su liberación. No obstante, en febrero, recibió una llamada de las autoridades migratorias que solicitaron que acudiera a una cita, la cual estaba programada nueve meses antes de lo previsto. En esa reunión, fue detenida y trasladada a un centro de detención en Indiana.

A pesar de que su abogado le había indicado que Laos rara vez aceptaba deportaciones desde EE.UU., Yang fue enviada a ese país el 6 de marzo de 2025. Su traslado incluyó escalas en Atlanta y Corea del Sur antes de llegar a Vientián, la capital del país asiático. Desde su arribo, permaneció bajo custodia de las autoridades militares, sin acceso a sus documentos ni contacto con el exterior durante los primeros cinco días.

Fue detenida por ICE en febrero y en marzo la deportaron al país asiático (imagen ilustrativa) Foto X @fdlepio

Situación crítica en Laos

Actualmente, la mujer se encuentra en una situación crítica. No habla el idioma local, no tiene familiares en Laos y poco a poco se queda sin sus medicamentos para la diabetes y la hipertensión. “Estados Unidos me envió a morir. No sé a dónde ir ni qué hacer,” expresó en una entrevista con Milwaukee Journal Sentinel.

Además, Yang aseguró que una de sus preocupaciones es el no tener documentación oficial que le permita moverse libremente en el país. “¿Cómo puedo alquilar, comprar o lo que sea sin papeles? Ahora mismo no soy nadie”, agregó.

La mujer se encuentra sin su documentación y teme por la falta de acceso a la insulina para su diabetes Foto Facebook Michael Bub

La madre de cinco hijos podría ser el primer caso de deportación con destino a ese país asiático de la administración Trump, aunque no existe información oficial al respecto. Según los datos compartidos en 2024, en el último año fiscal no hubo registros de personas deportadas desde EE.UU. a Laos.

Buscan regresar a la migrante a EE.UU.

Su pareja, Michael Bub, inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y traerla de regreso al país norteamericano. “Ella no es una traficante de drogas, no está organizando una estafa, no es líder de una conspiración criminal. Es esposa, hermana, mentora, amiga. Es una madre como tantas”, detalló Bub en la página de la campaña.

Ma Yang deja en Milwaukee, Wisconsin, a cinco hijos de entre 6 y 22 años, así como a su pareja, Michael Bub, quien enfrenta problemas de salud tras someterse a cirugías cerebrales y sufrir pérdida de memoria. La familia ha expresado su desesperación ante la imposibilidad de traerla de regreso y teme que su situación se agrave sin apoyo médico ni recursos en Laos.