Es salvadoreña, se asiló hace 10 años en Texas, pero el ICE busca deportarla tras una cita migratoria

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó este 14 de abril en El Paso, Texas, a la salvadoreña Deisy Rivera Ortega. La mujer, esposa de un sargento, se encontraba en una cita oficial para tramitar su protección migratoria. La detención generó indignación debido a la trayectoria militar de su cónyuge y el programa de amparo para familias de soldados que, en este caso, fue ignorado.

Arresto del ICE en El Paso: sargento denuncia detención de su esposa durante trámite migratorio

En una entrevista con la cadena CBS News, el sargento primero José Serrano, veterano de la guerra en Afganistán, denunció que la detención es un atropello a los derechos de quienes sirven al país. “Amo al Ejército, me ayudó durante 27 años, pero el ICE está fuera de control ahora mismo, señor, quitándonos los derechos que tenemos como soldados”, sostuvo.

La pareja acudió a la oficina para una entrevista sobre su solicitud de Parole in Place, pero el DHS arrestó a la mujer de manera sorpresiva Instagram José Serrano

El argumento del DHS sobre antecedentes y situación migratoria

La pareja acudió a la oficina para una entrevista sobre su solicitud de Parole in Place, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó el arresto al basarse en una condena previa por entrada ilegal.

Serrano, de 51 años, también relató a Univision el impacto que esta situación tuvo en su día a día, además de la salud: “Desde que esto sucedió, solo duermo dos horas al día y otras dos por la noche”.

El sargento, quien padece trastorno de estrés postraumático (TEPT) y una lesión cerebral traumática tras su servicio, agregó: “Realmente no entiendo por qué, porque ella siguió las reglas de inmigración al pie de la letra desde el primer día”.

DHS evalúa deportación a México como tercer país en caso de migrante detenida en Texas

El DHS propuso la opción de enviar a Rivera Ortega a un tercer país, aunque contaba con una protección por asilo desde 2019 que le impedía volver a El Salvador. La familia expresó temor ante la posibilidad de que el destino sea México.

“Si la envían allí, probablemente no podría verla sin poner en peligro mi carrera, dadas las restricciones que pesan sobre los militares. No conocemos a nadie en México”, aseguró Serrano ante los medios.

Además, debido a su rango y estatus militar activo, enfrenta restricciones que le prohíben viajar a suelo mexicano, lo que significaría una separación de su esposa sin posibilidad de visita. “No tenemos permitido ir”, remarcó.

Matthew Kozik, el letrado de la familia y veterano de combate, describió el procedimiento como ilógico en declaraciones a The Guardian: “La petición judicial que alegaba su detención es ilegal. Serví en el ejército como asesor jurídico militar y veterano de combate, recibí una estrella de bronce durante mi servicio. Lo que está sucediendo es absurdo”.

El ICE y DHS justificaron el arresto al basarse en una condena previa por entrada ilegal Getty Images

Kozik recordó que Rivera Ortega tenía un permiso de trabajo vigente y que el sistema ignora el historial de sacrificio de Serrano en defensa de Estados Unidos.

Mientras el DHS insiste en que Rivera fue calificada como “inmigrante ilegal con antecedentes penales” por un delito menor federal, su esposo es contundente: “No es el Ejército, señor. Es el ICE. Nos están quitando nuestros derechos”.