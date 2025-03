Es cubano, consiguió la ciudadanía por naturalización, pero la perdió por un error que ceyó inofensivo

Un migrante cubano, de 43 años, perdió su ciudadanía estadounidense luego de que las autoridades descubrieran que había cometido un error que algunas personas consideran menor: mentir en la solicitud de naturalización. Se trata de Orlando Chávez, quien había recibido el certificado que lo acreditaba como ciudadano en 2018. Una investigación posterior reveló que había ocultado información clave en el formulario N-400 y un jurado federal lo declaró culpable de fraude de naturalización y revocó su estatus.

Cómo fue el proceso que lo llevó a obtener la ciudadanía de EE.UU.

El 14 de julio de 2017, Chávez presentó su solicitud de naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Al completar el formulario N-400 (de solicitud de naturalización), respondió “NO” a dos preguntas clave:

“¿Alguna vez estuvo involucrado de alguna manera en cualquiera de los siguientes: forzar o tratar de forzar a alguien a tener cualquier tipo de conducta o relación sexual?”.

“¿Alguna vez ha cometido, asistido en la comisión o intentado cometer un crimen o delito del cual no fue arrestado?”.

Chávez mintió al completar el formulario N-400 para obtener la ciudadanía estadounidense Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services

El 19 de abril de 2018, durante una entrevista con un agente de Uscis, ratificó esos dichos bajo juramento y pena de perjurio. Tan solo 11 días después, el 30 de abril, juró lealtad en una ceremonia de naturalización y obtuvo la ciudadanía. Pocas semanas más tarde, utilizó su certificado de naturalización para solicitar un pasaporte estadounidense.

Los delitos que Chávez ocultó y que salieron a la luz

Según documentos judiciales, se descubrió que Chávez había cometido delitos graves antes de obtener la ciudadanía. En octubre de 2019, fue condenado por dos cargos de abuso infantil contra una menor de 12 años, por hechos ocurridos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014. Recibió una sentencia de 14 meses de prisión y cinco años de libertad condicional, además de la obligación de completar un programa de tratamiento para delincuentes sexuales.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración explicó que “cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se haya cumplido puede constituir la base para una acción para revocar la naturalización de una persona”. Entre esos requerimientos se incluyen “residencia, presencia física, admisión legal para la residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos”.

Antes de presentar el examen de ciudadanía, se debe completar el formulario de naturalización N-400. Chávez mintió al hacerlo

La revocación de la ciudadanía

El caso llegó al tribunal federal del Distrito Sur de Florida, donde un jurado lo declaró culpable de fraude de naturalización y uso fraudulento de un certificado de ciudadanía. Así, la Justicia le revocó el estatus.

“Obtener la ciudadanía estadounidense de manera fraudulenta mediante declaraciones falsas bajo juramento empaña la santidad del proceso de naturalización y socava los cimientos mismos de la confianza y la integridad sobre los que se sustenta la ciudadanía”, afirmó Garrett J. Ripa, director de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación en Miami.

La ciudadanía de Chávez fue revocada Uscis / Facebook

El abogado de inmigración José Guerrero explicó en declaraciones a Univisión que “mentir es tan grave que te pueden revocar la ciudadanía”. También advirtió que “hay varias preguntas de seguridad en el Formulario N-400 que te pueden descalificar si cometiste un crimen y no lo revelaste, e incluso si alguna vez has cometido un crimen y todavía no te han arrestado”.

Asimismo, el letrado señaló que una vez que se pierde la ciudadanía “el extranjero vuelve a ser residente y su caso pasa a manos del ICE y de una corte de inmigración, instancia que decidirá el futuro inmediato de esa persona en Estados Unidos”.