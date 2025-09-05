Tiene green card y aprobó el examen de ciudadanía americana, pero el ICE la detuvo en Los Ángeles: su esposo pide ayuda

Sharareh Moghadam, una migrante iraní con residencia legal en Estados Unidos, esperaba con ansias la ceremonia que le otorgaría la ciudadanía cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la arrestaron en Los Ángeles. Su esposo denunció el caso y pide apoyo para evitar que sea deportada. “No es una ladrona de bancos, ni una delincuente”, reclamó.

Una cita de inmigración en Los Ángeles que terminó en arresto

Moghadam asistió a una cita programada sobre su proceso migratorio. Fue convencida de que no habría ningún problema, ya que tenía una green card vigente y había aprobado el examen para obtener la ciudadanía estadounidense. Solo le restaba esperar la ceremonia de naturalización. Sin embargo, terminó bajo custodia federal y fue trasladada a un centro de detención en Phoenix, Arizona

Su esposo, Hooshang Aghdassi, dueño de un comercio en el barrio de Studio City, relató lo ocurrido a NBC y denunció que se trata de un arresto injusto, ya que su esposa cumplió con todos los requisitos legales y lo único que esperaba era el juramento final para recibir la ciudadanía. “No es una ladrona de bancos ni una delincuente”, cuestionó.

El fin del sueño americano para la familia iraní

Aghdassi explicó que conoció a Moghadam en Irán y que ambos decidieron emigrar con la esperanza de un futuro mejor. Tiempo después, abrieron una pequeña tienda de globos en Laurel Canyon Boulevard, negocio que se convirtió en su sustento diario.

Sharareh Moghaddam cuenta con green card y había aprobado el examen para obtener la ciudadanía de EEUU Facebook: Sharareh Moghaddam

“Hace años, nuestro sueño era que Estados Unidos fuera una tierra de oportunidades y libertad. Lo era, pero ahora todo ha cambiado y ya no nos sentimos seguros”, expresó.

El comerciante iraní aseguró que la detención de su esposa se dio de manera inesperada y que nunca recibieron una notificación que advirtiera sobre problemas con su estatus migratorio. Por ello, Aghdassi consideró que un viaje reciente de Moghadam a Irán pudo influir en la decisión de las autoridades de arrestarla, aunque no recibió explicaciones oficiales sobre los motivos.

El esposo de la migrante iraní afirmó que tiene una green card vigente Captura/iamyanetgarcia

Qué dijo el ICE sobre el caso de la migrante iraní detenida

El ICE negó las afirmaciones del esposo de la migrante y afirmó que la mujer tenía antecedentes penales. En un comunicado enviado a NBC, la agencia federal precisó: “Los informes que indican que Sharareh Moghaddam no tiene antecedentes penales son completamente falsos y solo se utilizan para intentar conseguir apoyo para una ladrona. Sharareh Moghaddam no es ciudadana ni nacional de Estados Unidos. Es iraní y tiene antecedentes penales documentados desde 2015”.

De acuerdo con la versión oficial, Moghadam ingresó al país en 2014 en circunstancias no determinadas y obtuvo su residencia legal en 2016.

El ICE sostiene que la migrante tiene antecedentes penales y que es sujeto a deportación Christian Chavez - AP

“A pesar de que se le concedió la oportunidad de permanecer en el país, entre agosto de 2015 y el 9 de mayo de 2019, Moghaddam fue condenada por dos delitos de robo separados, lo que demuestra un claro desprecio por las leyes estadounidenses", destacó un portavoz del ICE al medio citado, al tiempo que resaltó que esta situación lapone en posición de ser deportada, de acuerdo a la ley de Inmigración de EE.UU.

El caso generó una ola de solidaridad en Studio City, donde Moghadam y su esposo mantienen su negocio. Clientes y vecinos comenzaron a movilizarse para reclamar que no sea deportada y elaboraron una petición para lograr que legisladores locales intervengan antes de la próxima audiencia migratoria.