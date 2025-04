Tienen nacionalidad estadounidense y fueron detenidos por las autoridades migratorias: les revisaron hasta el teléfono

El estadounidense Bachir Atallah y su esposa, Jessica Fakhri, fueron detenidos en el control fronterizo de Highgate Springs, Vermont, cuando regresaban de visitar a su familia en Canadá. La pareja denunció que fue encarcelada sin explicaciones de los agentes, pero desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aseguraron que las acusaciones son falsas.

Una pareja con nacionalidad estadounidense fue detenida por la CBP al intentar ingresar al país

Bachir Atallah y Jessica Fakhri intentaban regresar a Estados Unidos desde Canadá en la noche del pasado domingo 20 de abril, cuando agentes de la CBP los detuvieron para una inspección secundaria, les pidieron que estacionaran su Range Rover y entregaran las llaves del vehículo.

Bachir Atallah y Jessica Fakhri fueron detenidos al regresar a Estados Unidos desde Canadá, donde habían pasado Pascuas con su familia Captura CNN

Según acusó Atallah en CNN, él intentó consultar el porqué de la detención, pero uno de los agentes simplemente puso su mano en su arma y le volvió a pedir que bajara de la camioneta. Ambos fueron esposados, les confiscaron sus pertenencias, les pidieron acceso a sus celulares y los detuvieron en celdas enfrentadas.

“Ver la máscara de pestañas corrida de mi esposa porque estaba llorando, fue desgarrador, no fue humano”, recordó el hombre.

La pareja denunció que nunca les explicaron por qué habían sido detenidos, ni tampoco les leyeron sus derechos. “Le pregunté al supervisor qué había pasado, me dijo ‘no lo sabemos, es nuestro gobierno’. Bueno, ‘es tu gobierno, simplemente no quieres compartirlo conmigo’(le dijo). Me respondió: ‘Te aconsejo que consigas un número de compensaciones’. Le dije que tengo un número de compensación para que sepan quién soy”, relató sobre el momento Bachir en una entrevista con Vermont Public.

Y manifestó: “Fue muy humillante. Me sentí acosado. Estaba esposado, en un ambiente muy frío, no me dieron zapatos, no nos dieron chaquetas, nada. Y, de hecho, no me permitieron hablar con mi abogada, al menos durante las primeras tres horas y media”.

La pareja denuncia que la CBP nunca les explicó porqué los detuvieron Airport Council International CBP

Atallah también denunció que los agentes migratorios le solicitaron revisar su correo electrónico en su celular, algo a lo que al principio se negó, pero a lo que terminó por acceder. “Tuve que, bajo presión, darle permiso para revisar mi correo electrónico, mi información privilegiada. Me hizo escribir una declaración, firmada por mí, diciendo que le daba permiso para revisar el correo electrónico”, sostuvo en declaraciones a NBC Los Ángeles.

Mientras estaba detenido, Bachir se sintió mal y tuvo que ser asistido por el equipo de emergencias médicas que constató que tenía hipertensión y necesitaba atención médica adicional. Sin embargo, rechazó ser trasladado a un hospital porque implicaba dejar sola a su esposa.

Qué explicaciones dio la CBP por la detención de la pareja estadounidense

Según informaron diferentes medios locales, al consultarle a la oficina fronteriza sobre las acusaciones de la pareja recibieron el mismo comunicado del Comisionado Adjunto Hilton Beckham, que sostenía: “Las acusaciones del viajero son falsas y sensacionalistas. Los oficiales de CBP actuaron de acuerdo con los protocolos establecidos”.

“Al llegar al puerto de entrada, el viajero fue apropiadamente referido a una inspección secundaria, un proceso rutinario y legal que ocurre diariamente y puede aplicarse a cualquier viajero”, aseguró la CBP.

La CBP aseguró que la denuncia de Atallah es "falsa y sensacionalista" Twitter/@CBP

Sin embargo, Bachir señaló que tras ser esposado, le pidió a los agentes migratorios que llamaran a su abogada y hermana, Celine Atallah. Especializada en inmigración, la representante recibió un mensaje de voz de un agente de la CBP recién a las 21 hs (hora local) donde le explicaron que Atallah y su esposa estaban en Highgate Springs y que permanecerían allí por un tiempo.

“Me quedé impactada porque los oficiales de la CBP no me llamaron hasta tres horas después de la detención de mi hermano o arresto, así lo llamo para ser más precisa, porque creo que esto es lo que le sucedió”, sostuvo en declaraciones a Vermont Public.

Fueron liberados recién a las 23 horas. “Cuando mi hermano me llamó al salir con su esposa y escuché la historia de lo sucedido, me asusté. Seguí hablando por teléfono con ellos durante el regreso, porque tuvieron que conducir muy tarde a Massachusetts, mi hermano estaba sufriendo un ataque de ansiedad y su esposa estaba en shock”, recordó Celine.

Ambos se encuentran en Líbano y planean regresar a Estados Unidos recién el próximo 15 de junio.“Estoy muy preocupado. Mi salud habla por sí sola. De hecho, estoy aquí en el Líbano y tengo cita en el hospital para que me revisen el corazón dentro de un par de días, porque todavía no me siento del todo bien”, remarcó Atallah. Y agregó: “Espero que no tomen represalias porque estoy hablando”.