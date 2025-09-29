Últimas actualizaciones de la ciudadanía por nacimiento y el nuevo avance de Trump para prohibirla en EE.UU.

La administración Trump le solicitó a la Corte Suprema que confirme la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. De aprobarse los argumentos sobre el tema, comenzaría una campaña sobre la medida antes de las elecciones intermedias del Congreso.

El último avance sobre la ciudadanía por nacimiento

La petición fue presentada ante el tribunal el 26 de septiembre. En ella, el equipo legal de la administración Trump solicitó a la Corte determinar si la medida impulsada por el presidente denominada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense” se ajusta con la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, la cual establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses”.

La administración Trump busca saber si el memorándum se ajusta con la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, la cual establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses” Jacquelyn Martin - AP

“La pregunta que se plantea es si la Orden Ejecutiva cumple en su forma literal con la Cláusula de Ciudadanía y con el 8 U.S.C. 1401(a), que codifica dicha Cláusula”, sostiene el documento escrito.

El escrito estipula que la disputa entre el Ejecutivo y los estados que han rechazado la medida parte de la interpretación de la frase “sujeto a la jurisdicción de los mismos” de la Decimocuarta Enmienda.

Desde este punto, la administración Trump concede una apreciación histórica más restrictiva de la Cláusula de Ciudadanía a raíz de estas vertientes:

Definición de Jurisdicción : La frase no significa simplemente estar sujeto a las leyes de EE. UU.Desde este punto, se refiere a la “jurisdicción política” o a una “lealtad directa e inmediata” a la Nación.

: La frase no significa simplemente estar sujeto a las leyes de EE. UU.Desde este punto, se refiere a la o a una a la Nación. Propósito de la Enmienda : La Cláusula fue adoptada para conferir ciudadanía a los esclavos recién liberados y sus hijos, no a los hijos de extranjeros temporales.

: La Cláusula fue adoptada para conferir ciudadanía a los esclavos recién liberados y sus hijos, no a los hijos de extranjeros temporales. Requisito de domicilio: La lealtad política necesaria se establece mediante el domicilio, que implica una residencia legal y permanente con la intención de permanecer en el país. Solo los hijos de ciudadanos estadounidenses y aquellos de extranjeros con “un domicilio y residencia permanentes” cumplen con este criterio.

Al nombrar este análisis, el Procurador General D. John Sauer pidió a los jueces que escuchen estos argumentos sobre el tema a principios del próximo año, lo que probablemente conduciría a un fallo en junio de 2026, según consignó Politico.

Punto por punto: el caso por la ciudadanía de nacimiento

El proceso para anular de la ciudadanía por nacimiento inició el primer día del regreso de Trump al cargo, cuando firmó la orden ejecutiva. Sin embargo, no se logró implementar porque cuatro jueces federales dictaminaron que la medida violaba la Enmienda 14.

Donald Trump firmó el decreto el primer día de su segundo mandato. Sin embargo, ha sido bloqueada por los tribunales SAUL LOEB� - AFP�

Una de las medidas más contundentes ocurrió en Concord, Nuevo Hampshire, cuando un juez federal la aplicación del decreto en todo el país, tras aceptar la solicitud de organizaciones defensoras de migrantes para que la denuncia contra la administración Trump fuese tramitada como una acción colectiva.

Al concederle ese estatus, el juez quedó habilitado para emitir una orden judicial que bloqueara el decreto a escala nacional. “Eso es un daño irreparable, la pérdida de la ciudadanía en sí misma”, afirmó el juez. “Es el mayor privilegio que existe en el mundo”.