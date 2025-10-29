Últimas actualizaciones sobre las leyes de asilo para inmigrantes en EE.UU. y el nuevo pago del Uscis

Las posibilidades de obtener asilo en Estados Unidos se redujeron tras una serie de cambios legales y administrativos que modificaron los procedimientos migratorios. A las recientes restricciones impuestas por el gobierno federal se suma una nueva tarifa anual establecida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que afecta a todos los solicitantes con casos pendientes.

Fallos judiciales y retrocesos en la protección: los cambios en el asilo

De acuerdo con la agencia EFE , el panorama del refugio político en Estados Unidos cambió de forma significativa tras un fallo reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración ( BIA , por sus siglas en inglés).

En el caso Matter of HAAV, que involucró a un ciudadano peruano, se determinó que los jueces pueden desestimar peticiones consideradas infundadas sin la necesidad de realizar una audiencia completa.

, que involucró a un ciudadano peruano, se determinó que . Esto implica que muchos solicitantes podrían perder la posibilidad de testificar ante la corte, lo que, según expertos, reduce drásticamente sus probabilidades de éxito.

El abogado especializado Alex Gálvez explicó a EFE que “la mayoría de los casos de asilo se gana con el testimonio del solicitante, al poder relatar el riesgo que corre su vida si es deportado”. Con más de 3,8 millones de expedientes en trámite en las cortes de inmigración —de los cuales 2,4 millones corresponden a pedidos de protección—, el fallo podría acelerar los procesos, pero también derivar en cierres prematuros y deportaciones inmediatas.

El nuevo pago obligatorio del Uscis

Mientras tanto, el Uscis confirmó la creación de una tarifa anual de US$100 que deben abonar todos los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Según la agencia, este pago —conocido oficialmente como Annual Asylum Fee (AAF)— es obligatorio y no tiene posibilidad de exención.

La organización Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), que asesora legalmente a estos migrantes, detalló que el cobro se aplicará una vez por cada pedido de protección humanitaria presentada (Formulario I-589), incluso si incluye a varios miembros de una misma familia. Es decir, una familia de cuatro personas que presentó una solicitud conjunta deberá pagar solo US$100.

Entre los principales puntos de esta nueva política, ASAP precisó:

Las aplicaciones pendientes por menos de un año no deben pagar aún.

Los casos pendientes por más de un año deberán abonar un único pago de US$100, sin recargos retroactivos.

En adelante, se cobrará la tarifa anualmente mientras la solicitud continúe abierta.

El pago solo puede realizarse de manera electrónica mediante tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria estadounidense.

La organización recordó que muchos solicitantes todavía no recibieron aviso formal de pago. Las primeras notificaciones comenzaron a enviarse a partir del 1° de octubre de 2025, por lo que aconsejó revisar periódicamente el estado del caso en la plataforma digital del Uscis.

Cambios en los costos de las solicitudes y permisos laborales

Además de los nuevos cobros anuales, el Gobierno estadounidense estableció tarifas iniciales para quienes recién comienzan su trámite de asilo. Desde julio de 2025, presentar una solicitud (Formulario I-589) ante el Uscis o ante una corte de inmigración cuesta US$100, monto que antes no existía. La falta de pago puede derivar en el rechazo automático de la petición.

Los interesados también enfrentan aumentos en los costos de los permisos de trabajo. Según ASAP, a partir del 22 de julio de 2025 se aplicaron los siguientes montos:

US$550 para el primer permiso laboral vinculado a una solicitud.

US$745 o US$795 para renovaciones, según si se realizan en línea o por correo.

Quién puede solicitar asilo según el Uscis

El Uscis establece que pueden pedir asilo aquellas personas que se encuentren físicamente presentes en el país norteamericano y no sean ciudadanas estadounidenses, siempre que demuestren haber sufrido persecución o temer razonablemente sufrirla por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o por sus opiniones políticas.

Para ser elegible para el asilo, el solicitante debe demostrar persecución o un temor fundado, y presentar el Formulario I-589 dentro del primer año de su llegada a EE.UU.

El trámite se realiza mediante el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Expulsión, el cual debe presentarse dentro del primer año de haber llegado a Estados Unidos. Quienes reúnan los requisitos podrán pedir protección en dos modalidades: afirmativa (ante el Uscis) o defensiva (ante un juez de inmigración).

Además, el aplicante puede incluir a su cónyuge y a sus hijos menores de 21 años y solteros que estén físicamente presentes en Estados Unidos, ya sea al momento de presentar la solicitud o en cualquier momento antes de que se tome una decisión final sobre el expediente.

En los casos donde una persona fuera colocada en un proceso de expulsión acelerada y recibió una determinación positiva de temor creíble, el Uscis continuará con una entrevista de méritos de asilo para evaluar el pedido en profundidad. El estado del trámite puede verificarse en línea mediante el número de recibo proporcionado al momento de la presentación.

Nuevos límites y procedimientos en el pedido de asilo

El endurecimiento del sistema también se refleja en las recientes disposiciones del Departamento de Seguridad Nacional. Desde agosto de 2024, los oficiales encargados de las entrevistas iniciales de asilo en virtud del acuerdo entre Estados Unidos y Canadá deben basar su evaluación únicamente en la evidencia disponible en ese momento. Una vez concluida la entrevista, ya no se permite presentar documentación adicional, lo que restringe las oportunidades de demostrar persecución o peligro.

Por otra parte, la fiscal general Pam Bondi reinstauró criterios del primer gobierno de Donald Trump que excluyen a las víctimas de violencia doméstica y de pandillas de la posibilidad de recibir protección. Estas medidas, según EFE, revocan los cambios introducidos durante la administración Biden, que buscaban ampliar la elegibilidad de los solicitantes.

Con millones de casos pendientes y nuevas tarifas en vigor, el acceso al asilo político en Estados Unidos se volvió más complejo. Las organizaciones como ASAP y abogados especializados recomiendan a los aplicantes mantenerse informados, revisar sus notificaciones electrónicas y actuar dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones.