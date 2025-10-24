El importante cambio del Uscis para quienes solicitan asilo, ciudadanía o visas de inmigrante

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una nueva modificación que afecta a quienes solicitan asilo, ciudadanía o visas de inmigrante. A partir de ahora, podrán completar los formularios en línea y pagar las tarifas correspondientes, sin necesidad de acudir a una oficina local.

Uscis: nuevos cambios para solicitar asilo, ciudadanía o visas de inmigrante en línea

A través de la medida más reciente, algunas de las solicitudes más utilizadas están disponibles en la web. Entre ellas figura la del I-130, para pedir una visa de inmigrante para un familiar, y del N-400, para obtener la ciudadanía. Los migrantes también pueden completar por esta vía el formulario I-90, destinado a quienes buscan una tarjeta de residencia.

El Uscis advirtió un cambio en los métodos de pago para los trámites migratorios que ya entró en vigor Freepik

Esta modificación pretende modernizar los servicios que ofrece la agencia y facilitar los procesos para los peticionarios. En su página web, indica que el objetivo principal es ofrecer “una experiencia más conveniente y segura”.

Ventajas del nuevo sistema digital del Uscis: menos demoras y descuentos por trámite online

Los solicitantes que completen los formularios en línea también podrán acceder a ventajas únicas. El organismo señaló que al completar un documento de este modo el solicitante nunca olvidará firmarlo, un error común que frecuentemente extiende la espera cuando se procede de manera escrita.

Un migrante puede ser detenido por el gobierno de EE.UU. en medio del cierre en una oficina del Uscis Freepik

Asimismo, ahorrará tiempo al completar gran parte del proceso desde su hogar en lugar de ir en persona a una oficina local. En general, quienes realizan el trámite en línea obtienen un descuento de US$50. La promoción no aplica para aquellos que piden una exención o reducción de tarifa.

Asilo, ciudadanía y visas: los formularios del Uscis que se pueden completar en línea

De acuerdo a la información de la agencia en su sitio web oficial, los migrantes pueden avanzar con el trámite online de los siguientes documentos:

AR-11 | Tarjeta de cambio de domicilio de extranjero: informar un cambio de dirección al Uscis dentro de los 10 días posteriores a la mudanza.

G-325R | Información biográfica (Registro): proporcionar información biográfica al solicitar el registro y la toma de huellas dactilares.

G-639 | Ley de Libertad de Información/Privacidad y Solicitud de FOIA en Línea: completar el registro de inmigración.

I-90 | Solicitud de reemplazo de la tarjeta de residente permanente (Green Card): reemplazar la green card.

I-129 | Petición para un trabajador no inmigrante: presentar una solicitud en nombre de un trabajador no inmigrante para prestar servicios o trabajar.

I-130 | Petición para un familiar extranjero: establecer la relación calificada con un pariente elegible.

I-131 | Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permiso de Viaje y Registros de Llegada y Salida: pedir documentos de viaje, documentos de libertad condicional o registros de llegada/salida.

I-131A | Solicitud de Documentación de Transportista: pedir un documento de viaje para abordar un transporte.

I-539 | Solicitud para extender o cambiar el estatus de no inmigrante: extender la estadía o cambiar a otro estatus de no inmigrante.

I-765 | Solicitud de Autorización de Empleo: solicitar la autorización de empleo y un Documento de Autorización de Empleo.

I-821 | Solicitud de Estatus de Protección Temporal: pedir el TPS .

I-821D | Consideración de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia: pedir la renovación del estado de acción diferida caso por caso.

I-907 | Solicitud de servicio de procesamiento premium: avanzar con un procesamiento más rápido de la Petición de Trabajador No Inmigrante, la Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros y ciertas clasificaciones de la Solicitud de Autorización de Empleo.

I-912 | Solicitud de exención de tarifas: pedir una exención de tarifa (o enviar una solicitud por escrito) para ciertos formularios y servicios de inmigración.

N-336 | Solicitud de Audiencia sobre una Decisión en un Procedimiento de Naturalización: requerir una audiencia ante un oficial de inmigración sobre la denegación de la Solicitud de Naturalización.

N-400 | Solicitud de Naturalización: pedir la ciudadanía estadounidense.

N-565 | Solicitud de reemplazo de documento de naturalización/ciudadanía: solicitar una Declaración de Intención de reemplazo; Certificado de Naturalización; Certificado de Ciudadanía; o Certificado de Repatriación; o para solicitar un certificado especial de naturalización como ciudadano estadounidense.

N-600 | Solicitud de Certificado de Ciudadanía: pedir un certificado de ciudadanía estadounidense.

N-600K | Solicitud de ciudadanía y emisión de certificado según la Sección 322: niños pueden solicitar la ciudadanía estadounidense basándose en sus padres.

El Uscis advirtió que revisará más minuciosamente los perfiles de redes sociales de solicitantes en busca de contenido antiestadounidense Freepik

Por último, el Uscis indicó que existen dos formas de completar el trámite online: completar el formulario mediante un trabajo guiado en línea o subir un PDF completo. La disponibilidad de estas opciones varía según el tipo de documento que presente. En cualquier caso, deberá registrarse frente a la agencia para avanzar.