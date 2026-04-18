Un cubano murió bajo custodia del ICE en Miami

Un hombre de 27 años de nacionalidad cubana falleció mientras permanecía bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, en un centro de detención situado en la ciudad de Miami.

Quién era el cubano que murió bajo custodia del ICE

El deceso de Aled Damien Carbonell-Betancourt ocurrió durante la mañana del domingo, según consignó Telemundo 51, momento en el cual un agente del Centro Federal de Detención lo encontró en su celda en lo que los funcionarios describieron como un aparente intento de suicidio.

Aled Damien Carbonell-Betancourt ingresó a EE.UU. el 30 de octubre de 2024 ICE

El personal médico del establecimiento inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitó apoyo adicional de las unidades del Departamento de Bomberos de Miami, pero el joven murió poco tiempo después debido a la gravedad de su estado.

Los registros oficiales indican que Carbonell-Betancourt ingresó a territorio estadounidense el 30 de octubre de 2024. Tras su llegada, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) interceptó al ciudadano cubano y le entregó una citación para presentarse ante un tribunal migratorio por carecer de documentos válidos de ingreso.

En aquella oportunidad, las autoridades lo liberaron bajo un esquema de libertad condicional.

Aled Damien Carbonell-Betancourt fue arrestado en febrero

Sin embargo, su situación legal cambió tras ser arrestado meses más tarde por resistirse a la autoridad con violencia, motivo por el cual la agencia migratoria asumió su custodia el 11 de febrero de 2026. Al momento del fatal episodio, el joven aguardaba la resolución de los procedimientos pertinentes para su deportación definitiva del país.

Aunque las primeras evaluaciones señalan un suicidio, las autoridades federales aclararon que la causa oficial de muerte sigue bajo investigación.

El ICE defiende la seguridad de sus centros de detención

Tras el incidente, voceros de la agencia confirmaron que tanto la Embajada de Cuba como los familiares directos de Carbonell-Betancourt recibieron la notificación sobre el fallecimiento. El organismo emitió un comunicado oficial para subrayar el compromiso institucional con la seguridad de los detenidos.

El ICE defiende que lo detenidos tienen acceso constante a citas médicas y soporte de emergencia disponible durante las 24 horas del día

“El ICE está comprometido a garantizar que todas las personas bajo custodia permanezcan en entornos seguros, protegidos y humanos. Se brinda atención médica integral desde el momento en que las personas ingresan y durante toda su estadía”, señaló la entidad en un mensaje público.

El reporte oficial destaca el protocolo de atención médica vigente dentro de los centros de detención. Según el comunicado, todo detenido recibe evaluaciones de salud física, dental y mental dentro de las primeras 12 horas tras su ingreso. Adicionalmente, el reglamento establece una revisión médica completa antes de los catorce días de permanencia.

Los responsables del servicio destacaron el acceso constante a citas médicas y el soporte de emergencia disponible durante las 24 horas del día. “En ningún momento durante la detención se le niega atención de emergencia a un no ciudadano detenido”, concluyó la declaración difundida por las autoridades tras la confirmación de la muerte del joven.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA