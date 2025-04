Un millonario la contrató para limpiar sus autos y lo que encontró la dejó sin palabras: “Me lo llevo”

Una latina fue contratada por un millonario en Estados Unidos para limpiar varios de sus vehículos luego de una fiesta que, según le explicó el hombre, habría durado varios días. El dueño le indicó que debía deshacerse de todo y que podía llevarse lo que ella quisiera. Durante el proceso, la influencer encontró distintos objetos como artículos personales, dinero, alcohol e incluso dispositivos electrónicos. Uno de estos hallazgos la sorprendió tanto que decidió conservarlo.

Encontró un objeto electrónico en el auto que tenía que limpiar y se lo quedó

Alexander convierte todos sus videos en virales al mostrar las cosas que encuentra en los autos de sus clientes cuando los lava. En esta ocasión, mostró cómo quedó una camioneta después de una fiesta que se realizó en su interior. En el video se ven objetos de valor, envoltorios, comida vieja, ropa y botellas de alcohol tiradas por todos lados, tanto en la parte de adelante como en los asientos de atrás.

Lo que encontró la mujer al lavar un vehículo

Mientras la mujer realizaba la limpieza del vehículo, notó algo bajo los asientos. Se trataba de una consola de videojuegos portátil. Al observarla detenidamente, esperó la confirmación del propietario para decidir qué hacer con ella. Según relató en el video que compartió en redes, el hombre no mostró interés en recuperarla.

“Miré un Nintendo ahí abajo y dije, si no lo quiere el cliente, pues ¿quién soy yo para decirle que no? Me lo llevo”, afirmó entre risas. Sin embargo, explicó que, en estos casos, siempre consulta antes de quedarse con algo. “Creo que los clientes te ponen a prueba”, aseguró.

“El cliente me dijo que ese carro era de su exesposa. ¿Quién sabe lo que pasó allí? Me dijo que le tirara todo. La verdad, a mí no me sorprende nada de eso, porque es que lo veo diario al limpiar carros. Tiro demasiadas cosas. Pero esta vez la verdad que andaba bien emocionada, chicas”, explicó.

Los objetos que encontró en el vehículo TikTok @user6970162259918

Qué otros objetos encontró en el auto

Además de la consola, la tiktoker halló una serie de elementos de distinto valor. Entre ellos había dinero en efectivo, monedas extranjeras como un Euro y prendas de vestir como remeras y gorros de distintos colores. También encontró envases de bebidas tanto latas de gaseosas como pequeñas botellas de alcohol, bolsos con maquillajes, pulseras, accesorios para el pelo y cuadernos de tapa dura. Además, al lado de la palanca de cambio, apareció un anillo con mucho brillo.

La mujer tiró todo en un cesto de residuos, solo se llevó la Nintendo y la moneda de un euro. Todos los billetes que encontró los dejó guardados en un estuche en uno de los asientos del auto para que el dueño pueda encontrarlos.

La mujer encontró un anillo en el vehículo TikTok @user6970162259918

El video tuvo más de 130 mil me gusta en pocas horas y recibió cientos de comentarios de usuarios impactados por lo que se veía en ese auto. “Como me dio ganas de limpiar carros”, comentó un usuario entre risas. “Yo agarraría el maquillaje, los takis, el dinero, las monedas, la joyería y los brillos”, agregó otra mujer. La influencer también recibió críticas de sus seguidores.

