Viajes con advance parole: reglas renovadas del Uscis en 2025 y qué cambia para los migrantes en EE.UU.

A partir de una ley que impulsó el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) agregó un nuevo requisito para obtener el advance parole. Junto con las limitaciones y exigencias con las que ya contaba, ahora los migrantes también deben pagar una tarifa. Además, deben cuidarse de no cometer un error fatal en el proceso.

El Uscis ahora cobra una tarifa de 1000 dólares por tramitar el advance parole

De acuerdo a lo que publicó en su sitio web oficial, la tarifa quedó establecida en 1000 dólares tras la actualización oficial de costos anunciada por la entidad.

Formalmente, el trámite con el que se solicita el advance parole es el formulario I-131, que regula documentos de viaje. De acuerdo con lo que informó el Uscis, el cambio es para adecuarse a lo que dispuso la H.R. 1 Reconciliation Bill, también conocida como One Big Beautiful Bill Act.

Según lo que ordena la norma que fue impulsada por Trump, desde el 16 de octubre el proceso requiere pagar US$1000. Además de esta información, la entidad federal también advirtió sobre un error que podría ser arruinar el trámite.

“No hay que pagar la tarifa de permiso de reingreso al presentar el formulario I-131 al Uscis”, advierte el mensaje. En caso de llegar al momento del desembolso, la entidad será la que le comunique al solicitante que debe completar el pago. Para eso, le indicará la fecha límite y la forma requerida.

Quiénes pueden acceder al advance parole y para qué sirve

El recurso está dirigido a personas con ciertos estatus en proceso que necesitan salir de EE.UU. temporalmente. De acuerdo con el sitio web de la abogada en inmigración Yohana Saucedo, los siguientes extranjeros pueden optar por tramitar este permiso:

Titulares de DACA.

Inmigrantes con TPS.

Migrantes que solicitaron un ajuste de estatus para obtener la green card.

Solicitantes de asilo y visas humanitarias.

Quienes obtienen un advance parole pueden salir de EE.UU. sin que su proceso migratorio se ponga en riesgo. Por eso, es fundamental solicitarlo con un buen tiempo de anticipación antes de viajar para evitar problemas.

En esa misma línea, la abogada remarca que los extranjeros deben contar con un motivo válido para que se les otorgue el permiso. Al tramitar esta documentación, deben esgrimir una razón laboral, educativa o familiar por la que necesitan viajar.

El Advance Parole se tramita en el Uscis y permite a migrantes salir de Estados Unidos sin perder su estatus Rice University's

Cuáles son los riesgos del advance parole

Más allá de que el documento otorga un permiso de viaje para que los inmigrantes puedan salir de EE.UU. sin comprometer su trámite, la protección no es total. Según indica la experta legal, quienes tengan DACA o TPS enfrentan un riesgo mayor de no poder reingresar.

Esto se debe a que ambos programas dependen en gran medida de decisiones políticas del gobierno federal.

Por eso, los extranjeros están sujetos a que EE.UU. realice cambios en las reglas mientras se encuentran fuera del país norteamericano.

En un contexto como el que presenta el gobierno de Trump, este escenario se vuelve más probable.