“Wedding Nanny”: es latina, emigró a EE.UU. para trabajar como au pair y una boda le ayudó a crear su propia empresa

Una joven latina llamada Sandra Wier consiguió consolidar su propia empresa en Estados Unidos y renunciar a su empleo para dedicarse de lleno al negocio del cuidado infantil. La ahora famosa niñera compartió las claves que la llevaron al éxito y cómo surgió la idea de “Wedding Nanny”.

Migró a EE.UU. y consolidó su propio negocio de cuidado infantil en eventos especiales

El nombre de Wier se ha convertido en un ejemplo a seguir para la comunidad migrante en EE.UU. que desea emprender su propio negocio, ya que adquirió fama al convertirse en niñera durante bodas y otros eventos especiales.

La joven llegó al país norteamericano a los 22 años al trabajar como au pair, según Telemundo, y encontró el camino para convertirse en empresaria de forma inesperada cuando la familia que la alojaba le pidió que cuidara a sus hijos durante una boda.

“Los invitados me preguntaron si tenía una compañía, si yo daba ese servicio”, y fue así como nació la idea de Wedding Nanny.

Con este proyecto, la empresaria originaria de Monterrey, Nuevo León, México, ofrece tranquilidad a la familia durante fiestas y eventos sociales, para que puedan ser parte de la fiesta.

The Wedding Nanny inició como un proyecto solitario de una joven latina llamada Sandra Weir, quien ya tiene su propia empresa de cuidado infantil (Instagram/@theweddingnannynyc)

Actualmente, Weir tiene cuatro empleadas que forman parte del proyecto, todas son bilingües (hablan español e inglés) y cuentan con experiencia en enseñanza infantil.

Aunque solo trabaja en el área de Nueva York, uno de los propósitos de la joven mexicana es crecer y expandirse a otras entidades de EE.UU. e incluso a otros países como Canadá y naciones de Europa.

Cómo son y cuánto cuestan los servicios de Wedding Nanny

El proyecto de cuidado infantil cuenta con diferentes paquetes para los padres o tutores, todos incluyen una niñera, pero pueden contratarse auxiliares en caso de ser necesario.

Según su sitio web, los precios pueden cambiar de acuerdo con la duración y el tipo de cuidados, aunque existen tarifas que superan los 1000 dólares. Los detalles de los servicios disponibles son:

Los servicios de cuidado infantil de Wedding Nanny tienen diferentes precios que van desde los US$650 (Instagram/@theweddingnannynyc)

Tiny Feet

Cuatro horas de servicios de cuidado infantil que inician una hora antes de la ceremonia. Solo está disponible en el área de Westchester y la tarifa comienza en US$650.

Pure Joy

Es su paquete más popular y consiste en ocho horas de cuidado que inician una hora antes de la ceremonia y su tarifa inicial es de US$1200.

Moments like these

El paquete de mayor duración con 12 horas de cuidado que inician una hora antes de la ceremonia con un precio que comienza en US$1650.

Las niñeras entretienen y cuidan a los niños en eventos importantes, como bodas, para que los padres estén libres de estrés (Instagram/@theweddingnannynyc)

El servicio promete que padres e invitados podrán relajarse mientras las niñeras se ocupan de cuidar y entretener a sus hijos con libros, juguetes y actividades según la edad. Además, se aclara que atienden desde bebés hasta niños más grandes.

El contacto para contratar los servicios de Wedding Nanny es a través del sitio web o al correo electrónico lanannydebodas@gmail.com, al teléfono 914 841 8458, o en su cuenta de Instagram @theweddingnannynyc.

Quién es Sandra Weir, la niñera de bodas en Nueva York

La joven explica que la idea de Wedding Nanny surgió por la petición de cuidado de niños de una familia con la que ya había trabajado en una boda a la que fueron invitados.

Sandra Weir es la joven latina que consolidó su empresa de cuidado infantil en Nueva York (Instagram/@theweddingnannynyc)

Al ver cómo otros asistentes al evento y los mismos proveedores se acercaron curiosos por el servicio que brindaba, Weir se dio cuenta de la necesidad insatisfecha de cuidado infantil profesional en eventos sociales importantes.

La joven compartió en su sitio web que cuenta con una carrera como niñera, y ha trabajado en guarderías, hospitales y consultorios privados, lo que le dio la seguridad de arrancar con su propia empresa de cuidado infantil con un enfoque reflexivo, intencional y de bienestar integral para los menores de edad.