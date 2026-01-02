Actualización de cómo cambian las reglas para migrantes en EE.UU. en 2026

Desde el 1° de enero entraron en vigor nuevas disposiciones que impactan tanto en la emisión de visas como en los costos de trámites y en el acceso a permisos de trabajo altamente demandados de Estados Unidos. Las modificaciones endurecen controles y ajustan procesos.

Nuevos vetos de viaje desde el 1° de enero de 2026

El primer gran cambio de 2026 se vincula con la entrada en vigencia de la Proclamación Presidencial 10998, que amplió y profundizó las restricciones migratorias por motivos de seguridad nacional.

La medida, según explicó el Departamento de Estado, busca “proteger a la nación y a sus ciudadanos mediante procedimientos rigurosos de evaluación y verificación”.

La Proclamación Presidencial 10998 amplió las restricciones de seguridad nacional, estableciendo suspensiones totales y parciales para ciudadanos de 39 países

La norma establece suspensiones totales y parciales para ciudadanos de 39 países, además de restricciones para personas que utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Palestina.

Esta regla refuerza y amplía una orden anterior, la Proclamación 10949, que siguió vigente hasta ser modificada por el nuevo esquema.

Suspensión total de visas

El Departamento de Estado dispuso la suspensión completa de la emisión de visas, tanto inmigrantes como no inmigrantes, para ciudadanos de 19 países.

La medida incluyó, entre otros, a Afganistán, Burkina Faso, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. En estos casos, la prohibición abarca prácticamente todas las categorías, con excepciones puntuales:

Visas diplomáticas y oficiales específicas

Visas de inmigrante para minorías étnicas o religiosas perseguidas en Irán

Personas con doble nacionalidad que apliquen con un pasaporte no alcanzado por la suspensión

Visas especiales para empleados del gobierno de Estados Unidos (SIV)

Participantes de grandes eventos deportivos internacionales

Residentes permanentes legales (green card holders)

Suspensión parcial para otros países

Además, la proclamación estableció restricciones parciales para ciudadanos de otros 19 países, como Angola, Cuba, Nigeria, Venezuela y Senegal.

En estos casos, la suspensión afectó principalmente a visas de turismo y negocios (B-1/B-2), así como a visas estudiantiles y de intercambio (F, M y J), además de ciertas visas de inmigrante. Las excepciones fueron similares a las previstas para la suspensión total.

Un caso particular fue el de Turkmenistán, cuyos ciudadanos quedaron sujetos a una suspensión parcial únicamente para visas de inmigrante, también con un listado limitado de excepciones.

Aumento de tarifas de Uscis por inflación

El mismo día, el 1° de enero, entraron en vigencia nuevos valores para varios trámites migratorios administrados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El ajuste respondió a la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025, tal como lo estableció el Departamento de Seguridad Nacional mediante un aviso en el Federal Register.

Debido a la inflación acumulada entre 2024 y 2025, el Departamento de Seguridad Nacional actualizó automáticamente los costos de trámites clave

Uscis explicó que, a partir del año fiscal 2026, ciertos aranceles se actualizaron automáticamente para reflejar el aumento del costo de vida.

La agencia aclaró que cualquier solicitud enviada desde el 1° de enero debe incluir los nuevos montos.

Entre los incrementos más relevantes se destacaron:

Solicitud anual de asilo : pasó de US$100 a US$102 (aunque su cobro continuó suspendido por orden judicial)

: pasó de US$100 a US$102 (aunque su cobro continuó suspendido por orden judicial) Permiso de trabajo (Formulario I-765) para solicitantes iniciales de asilo o TPS: de US$550 a US$560

para solicitantes iniciales de asilo o TPS: de US$550 a US$560 Renovaciones o extensiones del permiso laboral : de US$275 a US$280

: de US$275 a US$280 Solicitud de Estatus de Protección Temporal (Formulario I-821): de US$500 a US$510

El Uscis señaló que otras tarifas no se modificaron en esta etapa y anticipó que futuros ajustes serían anunciados oficialmente mediante nuevos avisos.

Cambios clave en las visas H-1B desde febrero

El tercer gran cambio de 2026 llegará el 27 de febrero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional implemente una reforma profunda en el sistema de selección de las visas H-1B, destinadas a trabajadores extranjeros especializados.

Según el DHS, el objetivo es “proteger mejor los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses”.

A partir del 27 de febrero, el gobierno reemplazará el sorteo aleatorio de visas de trabajo especializado por un sistema de "selección ponderada"

Hasta dicho momento, la asignación de estas visas se realiza mediante un sorteo aleatorio. Con la nueva norma, ese esquema será reemplazado por un sistema de “selección ponderada”, que otorgará mayor probabilidad a los candidatos con salarios más altos.

El vocero de Uscis, Matthew Tragesser, explicó que el sistema anterior había sido “explotado y abusado por empleadores que buscaban importar mano de obra extranjera con salarios más bajos”.

En sus palabras, el nuevo mecanismo permitirá alinear el programa con la intención del Congreso y fortalecer la competitividad del país norteamericano.

Cómo funciona el nuevo sistema de visas H-1B

Se mantendrá el límite anual de 65.000 visas H-1B, más 20.000 adicionales para quienes poseen títulos avanzados obtenidos en Estados Unidos

Las inscripciones dejarán de tener el mismo peso: aquellas con salarios más altos obtendrán mayores probabilidades de selección

El sistema aún permitirá la participación de solicitudes en todos los niveles salariales, aunque con distinto grado de prioridad

La reforma entrará en vigencia para la temporada de registro correspondiente al cupo del año fiscal 2027. El DHS consideró esta medida como un paso más dentro de una agenda más amplia de reformas al programa H-1B.