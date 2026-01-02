Celebra Gavin Newsom: el fallo que obliga a Trump a devolverle el control de la Guardia Nacional al gobernador

A partir de una decisión tomada por un Tribunal de Apelaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá devolver el control de la Guardia Nacional al gobernador de California, Gavin Newsom. Al anunciar la noticia, el republicano adelantó que podría “volver de una manera mucho más fuerte”. El fallo también aplica para las fuerzas desplegadas en Portland, Oregon, y Chicago, Illinois.

El fallo que obliga a Trump a devolverle el control de la Guardia Nacional a Newsom

La semana pasada, la Corte Suprema rechazó la solicitud de Trump para permitirle desplegar la Guardia Nacional en Chicago para proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En este escenario, el 31 de diciembre el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Noveno Circuito le ordenó devolver el mando de las fuerzas a Newsom.

El presidente Donald Trump sostuvo que Portland, Chicago y Los Ángeles "desaparecerían" si no fuese por su intervención Alex Brandon - AP

Al conocer el fallo, el presidente republicano adelantó en su cuenta en Truth Social que retirará a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland “a pesar de que el crimen se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes Patriotas en esas ciudades, y únicamente por ese hecho”.

Luego, argumentó que esas áreas “desaparecerían si no fuera por la intervención del gobierno federal”, y dejó abiertas las puertas para una nueva medida similar en el futuro.

“Volveremos, tal vez de una manera mucho más diferente y fuerte, cuando el crimen vuelva a dispararse. Solo es cuestión de tiempo”, escribió.

Celebra Gavin Newsom: las palabras tras conocer el fallo contra Trump

A través de un comunicado de prensa, el gobernador se pronunció sobre el fallo que le devuelve el control de la fuerza. “Me alegra que el presidente Trump finalmente haya admitido su derrota: hemos dicho desde el principio que la federalización de la Guardia Nacional en California es ilegal”, sostuvo.

Gavin Newsom declaró que se alegraba de que "el presidente Trump finalmente haya admitido su derrota" Facebook Gavin Newsom

En esa línea, Newsom agregó que Trump “desplegó a estos valientes hombres y mujeres contra sus propias comunidades, sin respetar la Constitución ni las leyes federales”.

Cuando bloqueó la utilización de la guardia en Chicago la semana pasada, la Corte Suprema insinuó que el poder de un presidente para federalizarla no aplicaría para proteger a los agentes que hacen cumplir las leyes migratorias.

Por qué Trump había desplegado a la Guardia Nacional en California

La administración Trump aseguró que las tropas eran necesarias en Los Ángeles para proteger la propiedad federal y a los oficiales de inmigración porque la policía local era incapaz de controlar los disturbios civiles, según informó The New York Times.

La acción se produjo a causa de las protestas contra el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en julio, como reacción al aumento de detenciones y deportaciones de extranjeros en California.

El juez Charles R. Breyer del Tribunal del Distrito Federal en San Francisco ordenó previamente que Trump devolviera el control a Newsom. Esta acción se mantuvo en suspenso mientras el gobierno federal apelaba constantemente. El miércoles, la determinación final levantó la suspensión.

El tribunal determinó que para desplegar a la Guardia Nacional, el presidente Trump debe demostrar que es incapaz de ejecutar las leyes federales National Guard Bureau - National Guard Bureau

Según expresó el tribunal, para convocar a la Guardia Nacional, el mandatario primero debe demostrar que es incapaz de ejecutar las leyes federales con la ayuda de los militares regulares.

En el fallo, la corte escribió que las circunstancias que permiten el uso de los militares para la policía nacional “son excepcionales”. En general, estos efectivos se despliegan por pedido del gobernador para responder a emergencias como desastres naturales.

En Portland y Chicago, los motivos fueron similares. En distintas declaraciones, la administración Trump aseguró que el despliegue era necesario para enfrentar “altos niveles de criminalidad” y amenazas contra instalaciones o agentes federales. En ambos casos, los gobernadores y alcaldes demócratas se pronunciaron en contra de la medida y presentaron denuncias.