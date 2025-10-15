Milei cree que la ayuda de EEUU continuará tras elecciones legislativas argentinas

El presidente argentino, Javier Milei, dijo en una entrevista televisiva el miércoles que confía en que el apoyo financiero de Estados Unidos se mantendrá más allá de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Milei se reunió el martes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, su aliado ideológico, quien advirtió: "Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina".

Los comentarios fueron ampliamente vistos como una intervención de Trump para apoyar a Milei antes de las decisivas elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que su bancada, minoritaria en el Congreso, podría perder aún más escaños en medio de varios escándalos que rodean a su gobierno y a su partido.

Milei sugirió en una entrevista con CNBC, doblada al inglés, que Trump en realidad respaldará a Argentina durante su mandato presidencial, que termina en 2027.

"Seguimos avanzando en las ideas de libertad, por lo que al menos hasta 2027 tenemos ese apoyo asegurado", dijo, según la voz en off de un intérprete en inglés.

"Está claro, digamos, que el apoyo está en curso", dijo.

"Al menos estaré en el cargo hasta 2027 y si somos reelegidos, más allá de eso también", siempre según esa traducción.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la semana pasada un acuerdo que da a Argentina acceso a US$20.000 millones mediante un intercambio de divisas (swap), así como la compra de pesos.

Milei expresó su esperanza de que las elecciones legislativas aumenten su base para permitirle llevar a cabo sus políticas. "No tengo intención de cambiar de rumbo hasta el final de mi mandato", reiteró.

"Estoy comprometido con la agenda de bajar impuestos, desregular y mantener el crecimiento de la economía", añadió.

