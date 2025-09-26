Mítico Maracaná recibirá un partido de la NFL en 2026

La liga de football americano (NFL) anunció este viernes que celebrará un partido de la temporada regular de 2026 en el icónico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El acuerdo entre la competición deportiva más poderosa de Estados Unidos y las autoridades de Rio contempla la celebración de tres partidos de fase regular durante los próximos cinco años en la ciudad carioca.

La NFL, que se ha lanzado a una expansión internacional, ya ha celebrado dos juegos en Sao Paulo.

El último de ellos ocurrió el pasado 5 de septiembre entre los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce y Los Angeles Chargers, frente a 47.627 aficionados.

"Construyendo sobre el éxito de los partidos en Sao Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Rio de Janeiro", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

"Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad y el estado en Rio, junto con el histórico estadio Maracaná, para profundizar nuestros vínculos con los decenas de millones de fanáticos en Brasil y en toda América del Sur", afirmó el dirigente de la NFL, que estima tener unos 36 millones de aficionados en el gigante suramericano.

"Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de football americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con experimentar este evento en el estadio más famoso del mundo", dijo el gobernador del estadio de Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Maracaná, el mayor estadio de Brasil, con una capacidad de cerca de 74.000 espectadores, es una de las canchas de fútbol más icónicas del mundo y hogar de los equipos Flamengo y Fluminense.

