Montañista español Kilian Jornet conquista EEUU al escalar 72 "cuatromiles" en un mes

El legendario atleta de montaña español Kilian Jornet completó este sábado su hazaña de 31 días en el oeste de Estados Unidos al escalar 72 picos de más de 4267 metros, ya sea corriendo o en bicicleta, con un recorrido total de 5145 kilómetros.

Tras organizar travesías similares en los Pirineos y los Alpes, el catalán de 37 años se propuso el reto de escalar todos los picos superiores a los 14.000 pies (4267 metros) de Estados Unidos, los conocidos como "fourteeners".

Con la hazaña de este sábado, Jornet logró superar en total un desnivel positivo de 123.045 metros, el equivalente a subir 14 veces el Everest.

Comenzó su aventura el 3 de septiembre en Longs Peak, Colorado, y la completó 31 días después en la cima del Monte Rainier, en el estado de Washington (noroeste).

"Estoy feliz de haberlo logrado. Al principio, el proyecto era solo una idea en un mapa, sin saber si sería posible. Ahora lo sé, y más allá de las cifras, ha sido una verdadera aventura, una forma de descubrir lugares que se han convertido en algo muy querido para mí", declaró Jornet en un comunicado de prensa.

Desde Colorado hasta el estado de Washington, pasando por California y Oregón, Jornet estuvo acompañado ocasionalmente en su viaje por otros atletas de élite, corredores de trail, montañeros, ciclistas y triatletas locales.

También tuvo el acompañamiento de un equipo que le permitió disfrutar de descansos dentro de una furgoneta.

Jornet venía de conseguir en junio el tercer puesto en la reñida Western States 100, el ultra-trail de referencia californiano (161 km), que ya ganó en 2011.

Considerado un "superhumano" en los deportes de aventura, el español sigue agrandando su leyenda de casi 20 años en el montañismo, con cuatro victorias en la Ultra-Trail de Mont-Blanc, y en el alpinismo, con el récord de 2017 de un doble ascenso al Everest en una semana, sin oxígeno ni cuerdas fijas.

