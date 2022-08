Se fue de vacaciones a Estados Unidos y se encontró con una escena “traumatizante” en la habitación del hotel

Un grupo de amigas que planeaban pasar unas vacaciones perfectas y relajantes terminaron en uno de los peores escenarios de sus vidas. Todo ocurrió en Carolina del Sur, cuando Kelly Bruce y sus acompañantes arribaron al hotel que previamente habían reservado, pero se llevaron una aterradora sorpresa desde el primer paso que dieron en su habitación. La historia se volvió tan viral en TikTok que el resort trató de ocultar la información para evitar la exposición. Sin embargo, los detalles salieron a la luz.

Las mujeres viajaron a Myrtle para alojarse en el Sea Mist Resort, un sitio frente al mar que prometía hacerlas pasar el mejor descanso, pero se llevaron una decepción al percatarse de que su cuarto estaba en condiciones deplorables: tenía moho por todos lados, producto de la humedad que había. No dudaron ni un segundo en filmar cada rincón para que el personal del hotel les creyera.

Una tiktoker y sus amigas se encontraron con lo peor en un hotel de Estados Unidos

Después, una de ellas utilizó esos clips para postearlos en su cuenta @kandy_flavored_kellz, en donde ya acumula más de siete millones de reproducciones. En ese video, describió como un “infierno” el lugar en el que se suponía que dormirían. Por supuesto no lo permitieron y de inmediato corrieron a pedir un cambio de habitación. “Ocupaba casi todas las partes (el moho). Estábamos incrédulas”, mencionó.

“Este fue mi regalo para mis amigas. Fue horrible. Las condiciones allí eran simplemente horribles. Estábamos traumatizadas porque nunca habíamos visto algo así en nuestras vidas”, dijo Kelly al medio WBTW News 13, que la entrevistó después de que se viralizara su caso.

La respuesta del hotel a la historia viral

La mujer dijo que no se esperaba que su video acumulara tantas reproducciones, menos hasta llegar a las manos del personal del hotel y provocar que se comunicaran con ella nuevamente. “No esperaba que el video explotara. Yo estaba como ‘esto es increíble. Nadie me va a creer si no documento esto’. No me importa lo que hayas pagado, si pagaste 1 o 10 dólares. Nadie debería quedarse con ese tipo de estándares (de calidad y salubridad)”, añadió la tiktoker.

Días después de la publicación y al ver los millones de reproducciones que tenía su clip, el Sea Mist Resort le ofreció a la mujer un reembolso, una estadía de tres días en su penthouse, comida gratis y entradas para el acuario con la condición de que eliminara la grabación de su perfil de TikTok.

Un hotel se ofreció a recompensar a sus huéspedes por el terrible detalle en una habitación

Quizá la mujer apenas estaba pensándolo, cuando la compañía se arrepintió y le dijo que la oferta ya no estaba disponible. “El gerente me dijo que no recibiré un reembolso y ninguna de las cosas que iban a proporcionar en esa oferta si quitaba el TikTok.”.

En cambio, lanzaron un comunicado a través de las redes sociales deslindándose de la situación: “Esta unidad la administra Sea Mist, pero no es de su propiedad. Estaba en bloque de mantenimiento para que la trataran por moho, que es un problema regular en los resorts en climas húmedos. Por error, la unidad se liberó y trasladamos a la invitada a una unidad recientemente renovada que ocupó durante dos noches... Se le ofreció una compensación que rechazó. Si bien tenemos habitaciones alrededor de la propiedad que están bloqueadas debido a varios problemas de mantenimiento, este fue un incidente aislado, también contamos con cientos de habitaciones renovadas recientemente para cubrir todas sus necesidades en vacaciones”, finalizó el lugar de alojamiento