Mostró su diminuto departamento en Nueva York y sus seguidores se sorprendieron con un insólito detalle

A principios de este año, sorprendió un video publicado por el comediante Ron Ervin en TikTok, una evidencia más de lo que muchos ya conocían, el precio de los alquileres en ciudades como Nueva York estaba igual que los rascacielos, “por las nubes”. El hombre mostró cómo era el lugar por el que pagaba mil dólares al mes, con solo nueve metros cuadrados que describió como el “piso más pequeño de esta ciudad”.

Fue a través de su cuenta de TikTok (@ronervin) en la que compartió todos los detalles. Al principio del clip, se observa a otro chico mostrar dónde vive, pero luego aparece el rostro de Ervin listo para hacer un breve (muy breve) house tour y mostrar su residencia: “Si yo trajera un colchón tamaño ‘queen size’ a este apartamento, me aplastaría”, dijo antes del paneo de su cámara que dejó ver la estancia en su totalidad.

Un joven mostró su diminuto apartamento en Nueva York y sorprendió por un detalle

Aunque pareciera un pequeño pasillo, tenía una cama individual. Uno de los detalles que más sorprendió a los usuarios que reaccionaron fue la ausencia de baño, se preguntaban si el departamento era tan pequeño que no tenía uno. Tampoco había closet, pero sí una cocina muy pequeña. La grabación arrasó y millones de personas fueron testigos de su recorrido, algunas incluso aseguraron que era como vivir en un armario.

El diminuto departamento de Ron Ervin en Nueva York Ron Ervin

Un medio local, The New York Post, se dio a la tarea de desplazarse para comprobar su verdadero tamaño. Incluso Ron publicó las imágenes en su cuenta de TikTok y pudo verificar el total: 3,6 metros de largo y 1,8 metros de ancho que renta por un precio de 950 dólares al mes con todos los servicios incluidos.

El diminuto departamento de Ron Ervin en Nueva York

En una entrevista con Insider, Ervin aseguró que tenía más de un año en Nueva York y, tras quedarse con amigos, vio ese departamento en Craiglist por 950 dólares y decidió rentarlo.

“El precio era correcto. A mí me funciona, así que lo acepté y me encanta. También me encanta el vecindario”, puntualizó. En esas declaraciones fue cuando por fin puso fin al misterio sobre el baño, agregó que se suponía que debía compartirlo con el residente de otro departamento, pero que había estado vacío durante la mayor parte de su estancia.

Aunque parezca increíble, tiene un patio trasero que también comparte con otras personas. Este hombre mide 1,88 metros y, acostado en su cama, casi toca las paredes, como él mismo dejó ver en otra grabación en su cuenta de TikTok. No obstante, aseguró que no se siente claustrofóbico. “En Nueva York, siempre estás fuera de casa, así que la ciudad es una especie de sala de estar”.

Ron Ervin probó en otro video que su departamento en Nueva York era diminuto

El alto precio de vivir en Nueva York

Aunque el video de este tiktoker ya tiene algunos meses, los precios de vivir en la ciudad en la que dicen que “los sueños se materializan” son costosos y no siempre se obtienen los espacios más amplios, en comparación con las cantidades de dinero que se invierten. De acuerdo con el portal inmobiliario StreetEasy.com, en el segundo trimestre de este 2022, las rentas subieron un 20,4% en Nueva York.

Además, hay que tomar otros factores en cuenta, a veces no basta ofrecer la mayor cantidad de dinero, sino que en los requisitos algunos propietarios establecen que los residentes deben tener un salario 40 veces mayor al alquiler mensual, así como un buen historial crediticio y presentar sus estados de cuenta y declaraciones de impuestos.