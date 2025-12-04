Müller sobre el reencuentro con Messi por la MLS: "El pasado no importa"

Con sólo cuatro meses en el Vancouver Whitecaps, Thomas Müller afronta el sábado una "final perfecta" de la liga norteamericana (MLS) frente al Inter Miami de Lionel Messi, que reabrirá una rivalidad muy favorable hasta ahora para el alemán.

Este jueves, el excapitán del Bayern de Múnich expresó orgullo por su historial de enfrentamientos con Messi, que incluye el triunfo de Alemania ante Argentina en la final del Mundial de 2014, aunque el pasado no deba pesar en este pulso entre los dos mejores equipos de la temporada.

"Para la prensa y para la MLS, tiene sentido destacar a Messi y a mí mismo, y a los nombres más grandes, pero se trata de dos equipos con un estilo de juego muy atractivo y vistoso. Es una final perfecta en mi opinión", afirmó Müller en la sala de prensa del Chase Stadium de Fort Lauderdale (afueras de Miami), escenario de la final.

"No quiero hablar demasiado sobre los partidos que jugamos", dijo el mediapunta al ser preguntado por sus antiguas batallas frente a Messi y otras figuras del Inter como Sergio Busquets, Jordi Alba y el ahora entrenador Javier Mascherano.

Contra Messi "siempre jugué con mi equipo. Nunca jugué uno contra uno", remarcó el alemán, quien prevaleció en siete de sus 10 duelos ante la leyenda albiceleste, la mayoría de ellas en la pugna por los mayores trofeos.

En uno de los capítulos más impactantes, Müller anotó un doblete en el humillante 8-2 que le asestó el Bayern al Barcelona de Messi, Alba y Busquets en la Liga de Campeones de 2020.

"Tuve muchas experiencias geniales en esos juegos con mis equipos. Fue divertido. Pero realmente no importa para el sábado. Es un nuevo juego", afirmó. "Yo siempre tengo mi confianza para vencer o competir contra alguien, como equipo y como individuo, así que no necesito tanto mi historia para sentirme seguro".

Müller, de 36 años, viene arrastrando un problema de gemelos pero se mostró confiado en estar listo para una final en la que tampoco le importa que su rival sea considerado favorito.

"Sabemos qué esperar de ellos pero nos estamos enfocando en nuestro juego. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos (...) Desde que estoy aquí, tengo el sentimiento de que somos un grupo muy unido". recordó.

