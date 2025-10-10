Multimillonario cercano a Trump califica a Greta Thunberg de "legionaria del Anticristo"

El inversionista de Silicon Valley Peter Thiel calificó a la activista sueca Greta Thunberg y a los críticos de la inteligencia artificial (IA) como "legionarios del Anticristo" durante una serie de conferencias privadas.

Las ocho horas de conferencia estaban enfocadas en religión, con advertencias contra la regulación tecnológica, según grabaciones revisadas por el diario The Washington Post.

En cuatro charlas de unas dos horas cada una, que se impartieron durante el último mes en el Commonwealth Club de San Francisco, Thiel argumentó que quienes proponen limitar el desarrollo tecnológico amenazan con provocar la destrucción de Estados Unidos, informó el viernes LA NACION.

Thiel tiene un patrimonio neto que ronda los US$27.000 millones y mantiene estrechos vínculos con la administración de Donald Trump. El vicepresidente JD Vance fue su socio.

Además, este inversionista tecnológico fue una de las pocas figuras de Silicon Valley que respaldó a Trump en su campaña presidencial de 2016.

Según su visión, el Anticristo bíblico no es un genio tecnológico malvado sino alguien que advierte constantemente sobre riesgos existenciales y pide una regulación estricta en sectores innovadores.

"En el siglo XXI, el Anticristo es un 'ludita' (expresión usada actualmente para designar a quien se opone al avance tecnológico) que quiere detener toda la ciencia. Es alguien como Greta o Eliezer", dijo Thiel en su conferencia inaugural del 15 de septiembre, refiriéndose a la activista climática Thunberg y al crítico de la IA Eliezer Yudkowsky.

Estas conferencias se producen en medio del creciente nacionalismo cristiano en los Estados Unidos.

Una de las empresas más conocidas de Thiel es Palantir, especializada en el análisis de datos e IA y cuyos alcances abarcan la economía global, con clientes como bancos, hospitales, el gobierno estadounidense y el ejército de Israel.

