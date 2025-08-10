Mundial de fútbol 2026: el listado de todas las selecciones que ya clasificaron y buscarán alzar la copa en EE.UU.

El Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El país de "las barras y las estrellas" será el que se lleve la mayor cantidad de partidos de cara a la justa deportiva. A poco más de un año para que se lleve a cabo el torneo, algunas selecciones ya aseguraron su boleto a la competencia para pelear por el trofeo más importante del fútbol, mientras que otras aún se encuentran en la búsqueda del anhelado pase.

Estas son las selecciones que ya tienen su pase al Mundial 2026

Desde Corea/Japón 2002 hasta Qatar 2022, el torneo contaba con la participación de 32 selecciones, pero a partir del 2026 se tendrán a 48 combinados, tal como lo informó la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos ya se prepara para recibir el mundial 2026 (X/@FIFAcom) (X/@FIFAcom)

Nueve países aspiran a participar por primera vez en la historia del Mundial, para poder levantar la Copa del Mundo, la misma que lograron levantar grandes leyendas del fútbol como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Pelé, Zinedine Zidane, entre otros.

Aunque aún se llevan a cabo los encuentros para la disputa por un pase al Mundial, ya hay 13 selecciones que se ganaron su puesto, que de acuerdo con la FIFA son:

Confederación Asiática de Fútbol (AFC)

Japón

República de Corea

Irán

Australia

Uzbekistán

Jordania

Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)

Argentina

Brasil

Ecuador

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)

Nueva Zelanda

Cabe resaltar que por parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (CONCACAF), México, Canadá y Estados Unidos ya cuentan con su boleto directo a la justa por ser los anfitriones del mismo. De tal manera, que no tuvieron que participar en los procesos de clasificación de su confederación.

Cuántos boletos tiene cada confederación para ir al Mundial de Fútbol 2026

De acuerdo con el sitio oficial de FIFA, los cupos por confederación para 2026 serán de la siguiente manera:

AFC : ocho plazas directas y una para la repesca

: ocho plazas directas y una para la repesca Confederación Africana de Fútbol (CAF) : nueve plazas directas y una para la repesca

: nueve plazas directas y una para la repesca CONCACAF: seis plazas directas y dos para la repesca

seis plazas directas y dos para la repesca CONMEBOL : seis plazas directas y una para la repesca

: seis plazas directas y una para la repesca OFC : una plaza directa y una para la repesca

: una plaza directa y una para la repesca Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA): 16 plazas directas

La selección de Argentina es una de las escuadras que se disputará la Copa del Mundo en 2026 (X/@Argentina) (X/@Argentina)

Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: qué selecciones ya quedaron fuera

Cada confederación cuenta con un calendario diferente para llevar a cabo sus eliminatorias mundialistas. Por lo que aún hay selecciones que están en disputa por su pase o se encuentran en espera de su siguiente encuentro en los próximos meses.

Por ejemplo, CONMEBOL disputará su última fecha el próximo mes de septiembre y Chile llegará sin ninguna posibilidad de clasificar. El resto de las selecciones aún pueden clasificarse a la mayor fiesta del fútbol. Entre las selecciones que quedan fuera de la justa se encuentran:

Afganistán

Samoa Americana

Anguila

Antigua y Barbuda

Aruba

Bahamas

Baréin

Bangladesh

Barbados

Belice

Bután

Islas Vírgenes Británicas

Brunei

Camboya

Islas Caimán

Chile

RP China

China Taipéi

Islas Cook

Cuba

Dominica

República Dominicana

Fiyi

Granada

Guam

Guyana

Hong Kong

India

RPD de Corea

República Kirguisa

Kuwait

Laos

Líbano

Macao

Malasia

Maldivas

Mongolia

Montserrat

Myanmar

Nepal

Palestina

Pakistán

Papúa Nueva Guinea

Filipinas

Puerto Rico

Samoa

Seychelles

Singapur

Islas Salomón

Sri Lanka

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Siria

Tahití

Tayikistán

Tailandia

Timor Oriental

Tonga

Turkmenistán

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Costa Rica aún se encuentra en la lucha por un boleto al mundial (X/ @fedefutbolcrc) (X/ @fedefutbolcrc)

Las eliminatorias de las confederaciones participantes finalizarán en diciembre de este año, según FIFA. Mientras que los partidos de la UEFA concluirán hasta marzo del 2026, por lo tanto, aún no hay selecciones eliminadas, excepto Rusia, que se quedó fuera por sanción.