Mundial de fútbol 2026: el listado de todas las selecciones que ya clasificaron y buscarán alzar la copa en EE.UU.
Las eliminatorias mundialistas se encuentran en la recta final y algunas selecciones, como Argentina y Japón, ya aseguraron su boleto
- 4 minutos de lectura'
El Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El país de "las barras y las estrellas" será el que se lleve la mayor cantidad de partidos de cara a la justa deportiva. A poco más de un año para que se lleve a cabo el torneo, algunas selecciones ya aseguraron su boleto a la competencia para pelear por el trofeo más importante del fútbol, mientras que otras aún se encuentran en la búsqueda del anhelado pase.
Estas son las selecciones que ya tienen su pase al Mundial 2026
Desde Corea/Japón 2002 hasta Qatar 2022, el torneo contaba con la participación de 32 selecciones, pero a partir del 2026 se tendrán a 48 combinados, tal como lo informó la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).
Nueve países aspiran a participar por primera vez en la historia del Mundial, para poder levantar la Copa del Mundo, la misma que lograron levantar grandes leyendas del fútbol como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Pelé, Zinedine Zidane, entre otros.
Aunque aún se llevan a cabo los encuentros para la disputa por un pase al Mundial, ya hay 13 selecciones que se ganaron su puesto, que de acuerdo con la FIFA son:
Confederación Asiática de Fútbol (AFC)
- Japón
- República de Corea
- Irán
- Australia
- Uzbekistán
- Jordania
Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)
- Nueva Zelanda
Cabe resaltar que por parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (CONCACAF), México, Canadá y Estados Unidos ya cuentan con su boleto directo a la justa por ser los anfitriones del mismo. De tal manera, que no tuvieron que participar en los procesos de clasificación de su confederación.
Cuántos boletos tiene cada confederación para ir al Mundial de Fútbol 2026
De acuerdo con el sitio oficial de FIFA, los cupos por confederación para 2026 serán de la siguiente manera:
- AFC: ocho plazas directas y una para la repesca
- Confederación Africana de Fútbol (CAF): nueve plazas directas y una para la repesca
- CONCACAF: seis plazas directas y dos para la repesca
- CONMEBOL: seis plazas directas y una para la repesca
- OFC: una plaza directa y una para la repesca
- Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA): 16 plazas directas
Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: qué selecciones ya quedaron fuera
Cada confederación cuenta con un calendario diferente para llevar a cabo sus eliminatorias mundialistas. Por lo que aún hay selecciones que están en disputa por su pase o se encuentran en espera de su siguiente encuentro en los próximos meses.
Por ejemplo, CONMEBOL disputará su última fecha el próximo mes de septiembre y Chile llegará sin ninguna posibilidad de clasificar. El resto de las selecciones aún pueden clasificarse a la mayor fiesta del fútbol. Entre las selecciones que quedan fuera de la justa se encuentran:
- Afganistán
- Samoa Americana
- Anguila
- Antigua y Barbuda
- Aruba
- Bahamas
- Baréin
- Bangladesh
- Barbados
- Belice
- Bután
- Islas Vírgenes Británicas
- Brunei
- Camboya
- Islas Caimán
- Chile
- RP China
- China Taipéi
- Islas Cook
- Cuba
- Dominica
- República Dominicana
- Fiyi
- Granada
- Guam
- Guyana
- Hong Kong
- India
- RPD de Corea
- República Kirguisa
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Macao
- Malasia
- Maldivas
- Mongolia
- Montserrat
- Myanmar
- Nepal
- Palestina
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Filipinas
- Puerto Rico
- Samoa
- Seychelles
- Singapur
- Islas Salomón
- Sri Lanka
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Siria
- Tahití
- Tayikistán
- Tailandia
- Timor Oriental
- Tonga
- Turkmenistán
- Islas Turcas y Caicos
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- Vanuatu
- Vietnam
- Yemen
Las eliminatorias de las confederaciones participantes finalizarán en diciembre de este año, según FIFA. Mientras que los partidos de la UEFA concluirán hasta marzo del 2026, por lo tanto, aún no hay selecciones eliminadas, excepto Rusia, que se quedó fuera por sanción.
Otras noticias de Deportes USA
En Florida. La doble vida del guardia latino del Miami Heat: robó una histórica camiseta de LeBron James y obtuvo millones
Figura de la MLB. A cuánto asciende la fortuna del puertorriqueño Carlos Correa: estrella de Houston en las Grandes Ligas
T206 Honus Wagner. El “Santo Grial” de las cartas de béisbol que costaba centavos y ahora se vende por millones
- 1
Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 8 de agosto en EE.UU.: hubo un ganador de US$3 millones en California
- 2
Miss Universo: los países latinos con más ganadoras a lo largo de la historia
- 3
De Texas a Florida: los seis estados que restringieron los alimentos disponibles en SNAP
- 4
En Florida y Texas: las ciudades donde más bajaron los precios para comprar una casa en EE.UU.