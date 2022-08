Murieron en la ruta y su familia demandó a la automotriz, que debe pagar una multa de 1700 millones de dólares

En abril de 2014, una pareja de estadounidenses de la tercera edad murió en un accidente de auto. Voncile Hill, de 62 años, y su esposo Melvin Hill, de 74, circulaban en una carretera del condado de Gwinnett, en el noreste de Atlanta, cuando una llanta explotó y ocasionó el vuelco de su camioneta, una Ford Super Duty 2002, que terminó por aplastarlos. En ese momento se dirigían a recoger una pieza para su tractor debido a que se dedicaban a la agricultura en una granja en Reynolds, pero nunca llegaron al destino.

Los hijos del matrimonio llevaron el caso ante la justicia que hace unos días falló a su favor. El jurado del condado de Gwinnett hizo varios apuntes para sustentar la responsabilidad de Ford en el fatal accidente. Los familiares reclamaron negligencia y argumentaron que la estructura débil del techo de la Ford F-250 colaboró a su fallecimiento por la mecánica del accidente. Además, señalaron que la compañía conocía el riesgo que implicaba la composición del vehículo en caso de vuelco y no advirtieron a sus clientes, según informó AP.

Las víctimas del fatal accidente en el condado de Gwinnett junto a su nieto Butler Prather LLP - Butler Prather LLP

La defensa acompañó estos argumentos con evidencia de 83 accidentes con mecánicas similares, en las que los tripulantes perdieron la vida o resultaron gravemente heridos después de ser aplastados por los techos de las camionetas de la misma marca. El abogado de la familia, James E. Butler, resaltó que Ford vendió 5,2 millones de camionetas Super Duty con la misma falla entre 1999 y 2016. Fue hasta un diseño posterior, incorporado a la producción del modelo 2017, que reforzaron el techo.

El caso civil lleva varios años en marcha y el jurado asignó el 70% de responsabilidad a Ford por el accidente de los Hill, lo que valió una compensación de 24 millones de dólares por daños. El 30% restante fue adjudicado a Pep Boys-Manny Moe & Jack, cadena de servicios automotrices, que colocó llantas de tamaño incorrecto en la camioneta de la familia. El objetivo de los hijos era lograr un veredicto que permitiera advertir a los clientes sobre el peligro cuando abordan una Ford F-250.

Imagen ilustrativa. La compañía Ford niega ser responsable del accidente en el que murieron dos personas de la tercera edad y apelará la multa impuesta por un jurado de Atlanta.

En contraste, la compañía no aceptó las acusaciones y apelará el veredicto. “Si bien nuestras condolencias están con la familia Hill, no creemos que el veredicto esté respaldado por la evidencia y planeamos apelar”, informaron en un comunicado publicado por AP el fin de semana. La empresa alega que el accidente fue originado porque la llanta en cuestión no tenía una carga adecuada y sostienen que el conductor, Melvin Hill, no operó el vehículo con precaución por lo que salieron de la ruta, y que ninguno de los dos usaba el cinturón de seguridad de manera correcta.

Ford se niega a pagar una cifra histórica de 1700 millones de dólares, considerada la segunda multa más alta en la historia de la industria automotriz. Los abogados de la compañía defienden que es “incorrecto” señalar a los ingenieros por actuar deliberadamente, mientras que el abogado de los demandantes, James Butler, sostuvo: “Yo solía comprar camionetas Ford. Pensaba que nadie vendería una camioneta con un techo tan débil. Esa cosa es inútil en un accidente. Daría lo mismo conducir un convertible”.