Murió Steven Hoffenberg, socio de Jeffrey Epstein: lo encontraron en su departamento después de una semana

Steven Hoffenberg, uno de los socios de Jeffrey Epstein y quien también fue propietario de The New York Post, falleció a los 77 años. Su cuerpo en descomposición fue encontrado en su casa luego de que, días atrás, uno de sus amigos llamó “preocupado” a la Policía al no tener noticias suyas, de acuerdo con los reportes del medio británico Daily Mail. A Hoffenberg se lo conoce por estar detrás de uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos.

El medio citado reveló detalles sobre el fallecimiento del exfinanciero y especificó que luego de recibir el llamado que preguntaba por el estado de Hoffenberg, las autoridades acudieron a su casa en Derby, Connecticut, en la que lo encontraron muerto en el suelo de su dormitorio. Esto ocurrió el martes, alrededor de las 8 pm.

¿De qué murió Steven Hoffenberg?

Steven Hoffenberg se reúne con el alcalde Dinkins y su personal en 1993 durante su tiempo con The Post Michael Schwartz/ The Post

Por el momento, la causa de muerte de Steven Hoffenberg no se ha confirmado, pero una fuente policial declaró para el Daily Mail que no había signos visibles de trauma en su cuerpo. No obstante, su avanzado estado de descomposición indicaba que podría haber estado muerto durante al menos una semana. Para poder esclarecer los detalles forenses, un médico analiza los registros dentales.

Sobre esa misma línea, un portavoz del Departamento de Policía de Derby añadió: “Todo indica que es el señor Hoffenberg. No hay nada que sugiera lo contrario, pero estamos esperando los registros dentales”.

En un comunicado publicado en Facebook, las autoridades explicaron que el cuerpo lo encontraron “en un estado en el que no se podía hacer una identificación visual”.

Hoffenberg pasó sus últimos días solo en su departamento en Derby. Por otro lado, el Daily Mail aseguró que fue Maria Farmer, la primera mujer en denunciar a Epstein a la Policía, quien llamó a la los oficiales pidiéndoles que lo revisaran. También aseguró al medio británico que le habían diagnosticado Omicron hace un mes y luchaba por recuperarse.

“Hoff fue uno de mis amigos más queridos de la tierra, más como un padre que el mío. Vivió con amabilidad, siempre dando lo poco que tenía, sin pedir nada. Este hombre era más que increíble y un querido amigo de los supervivientes de Epstein... porque también era uno”, añadió María después de la muerte en declaraciones consignadas por el Daily Mail.

¿Quién fue Steven Hoffenberg?

Steven Hoffenberg es escoltado por agentes del FBI en un estacionamiento de Little Rock, Arkansas, después de entregarse a las autoridades en 1996 AP

Steven Hoffenberg saltó a la notoriedad en la década de los 90 con su empresa Towers Financial Corp, que dirigía con Epstein y con la que estafó por 460 millones de dólares a 200 víctimas. Por este hecho, pasó 18 años en prisión y, cuando salió, se mostró como un hombre renovado, incluso se volvió cercano de las víctimas de quienes era “socio” y las acompañó en su lucha contra el difunto magnate.

El exfinanciero también fue conocido por “salvar” a The New York Post de la quiebra a principios de la década de 1990 y por su desafortunada asociación con Epstein. En una entrevista en 2019, Hoffenberg le aseguró a The Washington Post que su socio había sido el verdadero autor intelectual del plan por el que pasó años en prisión.