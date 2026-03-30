Inusual castigo de Israel a un batallón de su ejército que retuvo a un periodista de CNN y habló de “venganza”

JERUSALÉN.– El Ejército israelí suspendió del servicio activo en la Cisjordania ocupada a un batallón de reservistas después de que soldados de esa unidad retuvieran a un equipo periodístico de CNN y uno de los militares dijera ante cámara que las tropas estaban llevando a cabo una “venganza” contra los palestinos.

Un camarógrafo de CNN fue tomado del cuello y él y varios colegas fueron retenidos durante unas dos horas, informó la cadena la semana pasada, mientras documentaban la instalación de un puesto ilegal de colonos israelíes en Tayasir, una aldea palestina al noreste de Nablus, en el norte de Cisjordania.

Imagen del 24 de enero de 2026 de miembros de las fuerzas israelíes asegurando las calles para los colonos israelíes, en la ciudad cisjordana de Hebrón Mamoun Wazwaz - XinHua

Durante la retención de los periodistas el jueves, uno de los soldados fue grabado en video diciendo que toda Cisjordania era “para los judíos”. Señaló que la motivación de los soldados era la “venganza” por la muerte de un adolescente israelí en una colisión con un automóvil manejado por un palestino el 21 de marzo.

En un comunicado emitido el lunes, el Ejército israelí informó que todo el batallón de reserva del soldado sería retirado del terreno para recibir entrenamiento adicional “destinado a reforzar sus bases profesionales y éticas”.

Los soldados debían “mantener la compostura, el sentido de Estado y el respeto por el uniforme que visten y el Ejército que representan”, señaló el texto.

El incidente con CNN

En el incidente de la semana pasada, el equipo de CNN se preparaba para un reportaje cuando soldados del batallón se acercaron a los periodistas gritando y con las armas en alto. El corresponsal Jeremy Diamond contó que a un productor lo sujetaron con una llave de estrangulamiento. Las imágenes se viralizaron.

En un reportaje en el sitio web de CNN, Diamond escribió que los soldados retuvieron al equipo, junto con palestinos de Cisjordania, mientras repetían la ideología de los colonos de que toda Cisjordania pertenece a Israel y que todos los palestinos son terroristas.

Incidente con CNN en Cisjordania

En el último tiempo, la violencia de colonos en el territorio se ha disparado, con al menos nueve palestinos muertos este año, según datos de la ONU. El castigo a colonos israelíes por violencia contra palestinos es poco frecuente.

El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército, calificó el episodio como un “grave incidente ético”.

“Todos juramos el juramento del soldado al incorporarnos”, afirmó en el comunicado. “Las armas deben utilizarse únicamente con el propósito de cumplir la misión, y nunca por venganza”, insistió Zamir el lunes.

Incidente con CNN en Cisjordania

El Ejército también indicó que había pedido disculpas a los periodistas de CNN.

Unas semanas antes del incidente con CNN, las autoridades israelíes dijeron que habían iniciado una investigación sobre la muerte de cuatro palestinos, incluidos dos chicos, a manos de fuerzas israelíes durante una patrulla en la cercana localidad cisjordana de Tammun.

Las autoridades israelíes no han anunciado medidas disciplinarias contra los militares en ese caso. Medios israelíes han informado que los militares no han sido interrogados. Durante mucho tiempo, grupos de derechos humanos han sostenido que Israel rara vez hace rendir cuentas a los soldados por muertes de palestinos.

El Batallón Netzah Yehuda

El batallón suspendido está compuesto en gran parte por veteranos del Batallón Netzah Yehuda, una unidad creada para hombres judíos ultraortodoxos cuya estricta observancia religiosa exige la separación entre hombres y mujeres.

Soldados de Netzah Yehuda han sido acusados de abusos contra palestinos. La unidad fue señalada en 2024 por Estados Unidos para posibles sanciones en el marco de la llamada Ley Leahy, que prohíbe que unidades militares extranjeras acusadas de violaciones a los derechos humanos reciban ayuda o entrenamiento estadounidenses. Finalmente, el gobierno del expresidente Joe Biden decidió no suspender la asistencia al batallón.

Imagen del 20 de diciembre de 2025 de miembros de las fuerzas israelíes asegurando las calles para los colonos israelíes, en Hebrón, Cisjordania Mamoun Wazwaz - XinHua

Uno de los episodios más graves atribuidos a la unidad involucró la muerte de un palestino-estadounidense de 78 años que fue detenido, amordazado y esposado por miembros del batallón durante una redada en su aldea en 2022.

Una autopsia determinó que el hombre murió de un infarto provocado por el estrés, desencadenado por las lesiones que sufrió mientras estaba detenido. Una investigación del sistema de justicia militar israelí encontró irregularidades en la conducta de los soldados involucrados.

Un colono israelí hace gestos mientras soldados israelíes bloquean el acceso a palestinos a una zona para cosechar aceitunas, cerca de Hebrón, el 23 de octubre de 2025 Leo Correa - AP

El Ejército calificó el incidente como “un hecho grave y lamentable”, sancionó a tres comandantes y sacó a la unidad de Cisjordania, pero no se presentaron cargos penales.

En el comunicado del lunes, el general Zamir afirmó que el Batallón Netzah Yehuda, incluido el batallón de reservistas, “es valioso e importante para nosotros, y hemos invertido significativamente en su fortalecimiento”. Sin embargo, agregó que no hay lugar en el ejército para “normas no éticas” y subrayó que “no vamos a transigir en esto”.

Agencia AP y diario The New York Times