Murray anota 34 puntos en tercer triunfo consecutivo de los Nuggets en la NBA

Los Denver Nuggets se impusieron 115-106 sobre los Charlotte Hornets este domingo detrás de 34 puntos del canadiense Jamal Murray y aseguraron el mejor inicio de su historia (17-6) luego de los primeros 23 partidos.

A continuación las tres escenas más importantes en la jornada de la NBA:

-Nuggets son imparables fuera de casa-

Denver logró esta noche en el Spectrum Center (Charlotte) su tercer triunfo consecutivo y el décimo fuera de casa luego de imponerse sobre los Indiana Pacers y Atlanta Hawks.

"Jugamos concentrados, y sobre todo, libres", destacó Murray. "Siempre trato de ser agresivo, no quiero esperar o mostrar indecisión en los momentos clave".

Murray, de 28 años, promedia 24,6 puntos, 4,6 rebotes y 6,9 asistencias en sus primeros 21 partidos en la temporada 2025-26.

El serbio Nikola Jokic, principal figura de los Nuggets y tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP), tuvo una jornada modesta con un doble-doble de 28 puntos y 11 rebotes.

Los Hornets alcanzaron a liderar por seis puntos temprano en el tercer cuarto pero no pudieron sostener el buen momento y sucumbieron en una segunda parte de 58 unidades para el equipo de David Adelman.

-Sin Anthony-Towns los Knicks triunfan ante el Magic-

Los New York Knicks derrotaron 106-100 al Orlando Magic superando la ausencia del dominicano Karl Anthony-Towns, quien presentó molestias musculares en la pantorrilla izquierda.

El equipo dirigido por el estadounidense Mike Brown tomó respaldo en Jalen Brunson, quien anotó 30 puntos y sirvió nueve asistencias, y el alero Josh Hart, quien terminó con un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes.

"Jugamos concentrados y prestamos atención a los pequeños detalles", comentó Brunson. "Debemos cerrar el partido de una mejor forma pero estoy contento de que logramos sacar el resultado".

New York mejora su récord en casa a 13 triunfos y una derrota, siendo el mejor inicio desde la temporada 1992-93. Han ganado tres de manera consecutiva y se ubican en el segundo lugar de la Conferencia Este.

Los neoyorquinos lograron ganar la batalla de los rebotes 52-48 y se impusieron en la zona pintada 52-42, dos de las claves para la victoria en el Madison Square Garden (Nueva York).

Por el Magic, el alemán Franz Wagner abandonó el partido en el primer cuarto con una lesión en su pierna izquierda y será evaluado en las próximas horas para conocer la magnitud de la misma.

-Brown anota 30 puntos en triunfo de Celtics sobre Raptors-

Los Boston Celtics dejaron escapar una ventaja de 23 puntos pero lograron recuperarse en la recta final del partido para vencer 121-113 a los Toronto Raptors en el Scotiabank Arena (Toronto).

Jaylen Brown fue el máximo anotador con 30 puntos lanzando para una efectividad del 47 por ciento en 39 minutos.

Una canasta de Jamal Shead con 10:39 por jugar en el cuarto período le dio la ventaja a Toronto después de estar abajo 87-64, Toronto anotó 34 puntos y permitió 10 en un lapso de 10 minutos entre el tercer y cuarto período.

"Ellos levantaron su nivel y no estuvimos a la altura físicamente", afirmó el entrenador, Joe Mazzulla. "Logramos reponernos y hay que darle crédito a los jugadores, no siempre vas a jugar al más alto nivel".

Los Celtics respaldaron los 24 triples de la jornada del viernes con 20 en 47 intentos este día, Derrick White lideró el camino con seis.

Los Raptors han perdido cinco de los últimos seis partidos antes de enfrentar a los Knicks este martes en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa NBA.

