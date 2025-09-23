Nacen para una misión: la increíble historia de la “supergeneración” de mariposas que vive 9 veces más que el resto

Cada año, un fenómeno extraordinario tiene lugar en el mundo natural: la aparición de la “supergeneración” de mariposas monarca. Este grupo, que nace a fines del verano boreal en Canadá y el norte de Estados Unidos, posee una característica que se distingue de las demás generaciones: puede vivir hasta nueve meses. Esta longevidad es la clave que les permite realizar una migración de 4800 kilómetros hasta los bosques de montaña en Michoacán, en México.

Qué características tiene la “supergeneración” de mariposas monarca

La “supergeneración” de monarcas nace como oruga, se transforma en crisálidas y, tras una o dos semanas, emergen convertidas en mariposas.

Con la llegada del invierno boreal detectan los días más cortos y el descenso de las temperaturas, lo que activa un proceso conocido como diapausa. Así, suprimen una hormona reproductiva, ahorran energía y logran vivir hasta nueve meses. Es decir, nueve veces más que la mayoría de los ejemplares.

Las que nacen al oeste de las Montañas Rocosas , una cordillera que atraviesa el oeste de América del Norte desde Canadá hasta Nuevo México, permanecen en esa región y recorren distancias más cortas.

, una cordillera que atraviesa el oeste de América del Norte desde Canadá hasta Nuevo México, Las que nacen en Canadá y en el norte de Estados Unidos emprenden un viaje hasta México.

Para no perderse, las mariposas se guían con relojes circadianos en sus antenas y con brújulas internas que responden a la posición del sol y al campo magnético de la Tierra.

La llegada de las mariposas monarcas a México

El hallazgo de las mariposas monarca en los bosques de montaña en Michoacán se dio en 1975. Once años más tarde, el gobierno mexicano declaró el área como reserva federal. Sin embargo, la tala ilegal puso en riesgo durante décadas sus santuarios de hibernación, que alguna vez abarcaron 18 hectáreas y en la actualidad alcanzan 1,8.

Frente a esa amenaza, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) impulsó acciones de conservación: desde evaluar el estado del bosque y medir el tamaño de las colonias hasta reforestar y trabajar junto a comunidades locales e indígenas para proteger el territorio y generar beneficios económicos a través del turismo.

Cómo migran las mariposas monarca a Michoacán

A finales de octubre, la “supergeneración” de mariposas monarca comienza a llegar a las montañas de Michoacán, en el centro de México.

Se calcula que hay alrededor de 66 millones de ellas, aunque al principio es difícil distinguirlas: “Lo que parecen racimos de hojas secas colgando de las ramas son en realidad decenas de miles de especies agrupadas en los árboles”, afirmó Jorge Rickards, director de la organización WWF en México, en una entrevista para CBS News.

Durante este periodo, las monarcas permanecen en una especie de hibernación. El experto indicó que en su viaje hasta México se alimentan de néctar, lo que les permite sobrevivir y descansar durante los meses fríos. A su vez, el clima de la montaña es ideal: los árboles las protegen de tormentas y, aunque el aire es fresco, la humedad del lugar ayuda a mantenerlas hidratadas.

El experto señaló que estas especies realizan un comportamiento conocido como “mud-puddling”: “Básicamente, buscan hidratación, pero también obtienen sales y otros minerales. Puede parecer insignificante, pero incluso un pequeño charco les proporciona el agua que necesitan. Luego regresan al dormidero antes del anochecer”.

Tras permanecer cerca de cuatro meses en México, esta “supergeneración” de monarcas llega al final de su ciclo vital. De esta forma, están preparadas para aparearse y migrar hacia el norte para poner sus huevos. Aunque Rickards indicó que “morirán antes de regresar a su lugar de nacimiento”, las generaciones futuras continuarán el viaje.

Obstáculos para la “supergeneración” de mariposas monarca

Eduardo Rendón, jefe del programa de Mariposa Monarca del WWF, señaló que menos del 20% de las monarcas que inician su viaje desde Canadá y Estados Unidos logra llegar a las montañas de Michoacán.

Los científicos atribuyen estas bajas a tormentas más intensas y al aumento de las temperaturas, aunque el año pasado la cantidad de mariposas que sobrevivieron casi se duplicó.

Por otro lado, las especies que regresan a Estados Unidos dependen de las plantas de algodoncillo para poner sus huevos, ya que es el único alimento que consumirán sus orugas recién nacidas, según explicó Chip Taylor, fundador de Monarch Watch.

Sin embargo, ese brote es cada vez más escaso, puesto que fue prácticamente eliminado de tierras agrícolas por los cultivos de maíz y soja modificados genéticamente. Para revertir esta situación, la organización anima a la gente a cultivarla en sus jardines y en terrenos públicos para crear lo que llaman Monarch Waystations.