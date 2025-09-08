El misterio de la mariposa monarca en California y por qué los científicos piden ayuda a los ciudadanos

La desaparición de la mariposa monarca en California preocupa cada vez más a los científicos. Esta especie icónica, que solía contarse por millones en la costa del Pacífico, cayó a mínimos históricos. En este contexto, estudios recientes revelan que los Parques Estatales de California son refugios clave para su supervivencia, dado que en sitios como Natural Bridges, Point Lobos y Pismo State Beach se concentra hasta el 50% de las colonias.

La migración de la mariposa monarca del oeste enfrenta un declive en California

La Fundación de Parques Estatales de California hizo un llamado al público para que observen y registren mariposas monarca del oeste durante el Día de la Biodiversidad de California, celebrado del 6 al 14 de septiembre. Para ello, anima a descargar la aplicación gratuita iNaturalist para fotografiar los insectos o sus orugas y subir sus avistamientos. Las observaciones ayudarán a los científicos a comprender mejor la distribución de la especie a lo largo del año y reforzarán los resultados del 29º Conteo Anual de la Monarca del Oeste.

La Fundación de Parques Estatales de California hace un llamado al público para que registren mariposas monarca del oeste durante el Día de la Biodiversidad de California california state parks

“Los californianos tienen un papel clave en la preservación de esta especie, desde ayudar a los científicos a rastrear dónde se localizan las mariposas hasta abogar por la protección de su hábitat. Estamos animando a los ciudadanos a involucrarse”, dijo Rachel Norton, directora ejecutiva de la Fundación de Parques Estatales de California, según un comunicado oficial.

La disminución de la especie se debió principalmente a la destrucción de su hábitat y a los crecientes problemas ambientales california state parks

Las poblaciones de monarca, que alguna vez se contaban por millones, registraron un descenso drástico en los últimos años, consecuencia directa de la pérdida de hábitat y de los crecientes desafíos ambientales que amenazan su conservación. “Las mariposas monarca dependen de estos bosques para su supervivencia. Nuestros parques estatales tienen un papel clave en la preservación de esta especie”, afirmó Norton.

Migración en peligro: cómo la mariposa monarca del oeste depende de los parques estatales

La mariposa monarca, conocida por sus alas naranjas y negras, se destaca como uno de los insectos más emblemáticos de América del Norte. Cada año, la población del oeste, recorre miles de kilómetros desde Baja California hasta la costa central y norte de California. Sitios como Lighthouse Field, Natural Bridges y Point Lobos llegaron a concentrar cerca del 50% de estas colonias invernales. En 2023, más del 22% de los ejemplares fueron registrados en parques estatales. Por eso, la Fundación advierte sobre la importancia de proteger estos espacios clave para la supervivencia de la especie.

Estas especies sufrieron un descenso de aproximadamente 4.5 millones de individuos en la década de 1980 a apenas 1899 en 2020 california state parks

Cada otoño boreal, la costa de California se convierte en el escenario de un fenómeno natural: la llegada de las mariposas monarca del oeste. Estos insectos completan su migración anual en busca de las condiciones necesarias para sobrevivir, como refugio frente al frío, luz solar moderada y abundantes fuentes de néctar. Mientras que durante los meses invernales, estas especies hacen una pausa en su migración, donde encuentran el hábitat específico que les permite descansar y alimentarse.

Sin embargo, la Fundación de Parques Estatales de California indicó que, lo que durante décadas fue un espectáculo multitudinario, se redujo de manera alarmante. La población de estos insectos pasó de aproximadamente 4.5 millones de individuos en la década de 1980 a apenas 1899 en 2020. Aunque en los últimos años se registró un repunte, la mariposa monarca del oeste continúa clasificada en estado crítico.