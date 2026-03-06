Nacionalidad estadounidense: beneficios automáticos para hijos menores tras la naturalización de padres migrantes

Una de las disposiciones más importantes de la Ley de Ciudadanía del Niño de 2000 (CCA, por sus siglas en inglés) indica que los menores de edad pueden obtener la ciudadanía estadounidense de forma automática, sin pasar por un proceso de naturalización.

Los beneficios para hijos menores tras la naturalización

Un hijo de un ciudadano estadounidense recién naturalizado puede obtener la ciudadanía “por ministerio de ley”, lo que significa que no tendría que presentar una entrevista o examen, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los menores de 18 años que cumplan con los requisitos pueden recibir la ciudadanía estadounidense de forma automática (Pexels/Kindel Media)

Existen cuatro requisitos que deben ser cumplidos de manera simultánea antes de que el menor de edad cumpla los 18 años para que pueda obtener los beneficios automáticos; estos son:

Que al menos uno de sus padres sea ciudadano estadounidense, por nacimiento o naturalización.

Debe tener menos de 18 años de edad.

Ser residente permanente legal y tener su Green Card.

Debe residir en los Estados Unidos bajo la custodia legal del padre que tiene la ciudadanía estadounidense.

Para demostrar la ciudadanía, es necesario que tramiten su pasaporte estadounidense; esta es la vía más fácil y rápida para completar el proceso. Solo deben presentar el formulario DS-11 y completar el proceso personalmente.

Algunos de los documentos requeridos consisten en el certificado de naturalización del padre ciudadano, certificado de nacimiento del hijo, con traducción oficial si no está en inglés, Green Card del hijo y prueba de custodia del menor de edad.

Los menores de edad deben ser residentes legales en EE.UU. y tener al menos un padre norteamericano para recibir la ciudadanía (Pexels/Brett Sayles)

La segunda forma de obtener los beneficios es a través del certificado de ciudadanía, que se consigue tras llenar y presentar el Formulario N-600, y se trata de un documento con vigencia de por vida y que es emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Este proceso tiene un costo significativamente más elevado que el trámite de pasaporte, aunque su principal ventaja es que nunca vence y es un registro oficial de ciudadanía.

Quiénes pueden obtener la ciudadanía estadounidense

La ciudadanía estadounidense puede obtenerse a través de un proceso de naturalización, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de elegibilidad.

Según el Gobierno de Estados Unidos, el solicitante debe tener más de 18 años de edad, ser capaz de leer, escribir y hablar en inglés básico, ser una persona de buena conducta moral y cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Ser residente permanente legal de Estados Unidos con Green Card durante al menos cinco años.

Estar casado con un ciudadano estadounidense y residente permanente legal por al menos tres años.

Haber servido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya sea en activo o veterano.

Ser hijo de un ciudadano estadounidense.

El Uscis indica que existen 10 pasos hacia la naturalización para comprender el proceso de convertirse en un ciudadano del país norteamericano.

Los adultos mayores de 18 años pueden obtener la ciudadanía estadounidense si cumplen con los requisitos correspondientes (Pexels/kaboompics)

El primero es determinar si ya se es ciudadano estadounidense. El segundo consiste en consultar su elegibilidad para obtener la ciudadanía. Tras concretar estos dos primeros pasos, se debe preparar el formulario N-400 para iniciar la solicitud de naturalización.

Este formulario debe ser llenado correctamente y presentado en línea, además de cubrir las tarifas correspondientes y esperar la confirmación de Uscis sobre el procesamiento del caso.

Posteriormente, algunas personas deberán presentarse a una cita de datos biométricos, completar la entrevista y recibir la decisión del servicio de ciudadanía, que pudo aprobar, aplazar o denegar la solicitud.

En caso de que la naturalización fuera aprobada, la persona recibirá una notificación para presentar el Juramento de Lealtad y completar el proceso tras tomarlo y comprender los derechos y obligaciones que adquiere como ciudadano estadounidense.