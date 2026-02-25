Continúa la alerta en Nueva York y Nueva Jersey: cuántas pulgadas de nieve caerán y cuándo se irá la tormenta

La región metropolitana de Nueva York y amplias zonas de Nueva Jersey se preparan para una nueva etapa de inestabilidad invernal a partir del miércoles por la noche, en medio de pronósticos que anticipan nevadas adicionales, temperaturas frías y la posible llegada de nuevos sistemas de baja presión en los próximos días.

El pronóstico del clima para Nueva York: probabilidad de nieve hasta el domingo

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York, la atención a partir del miércoles por la noche se centrará en el desplazamiento de una nueva onda de baja presión que podría rozar el área durante la mañana siguiente y la noche del jueves.

El NWS de Nueva York contempla un "peor caso razonable" para la noche del jueves con acumulaciones de entre 1 y 3 pulgadas (2,5 a 7,6 cm) SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El escenario contempla una nevada ligera de entre una a tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros). La probabilidad de precipitaciones se mantiene en un rango de 25% a 30% en sectores costeros, reduciéndose a una posibilidad menor hacia el norte.

El parte señala que, en caso de concretarse, se trataría de un evento débil y de rápida evolución, con el centro de baja presión desplazándose con celeridad mar adentro hacia la mañana del viernes. Esto implicaría que cualquier episodio de nieve sería transitorio y limitado en duración. La expectativa es que el sistema abandone completamente la zona en las primeras horas del viernes, poniendo fin a esta ronda de precipitaciones.

Los modelos meteorológicos indican que el centro de baja presión del jueves se desplazará con celeridad mar adentro, lo que garantiza que cualquier episodio de nieve sea breve y finalice completamente en las primeras horas del viernes RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Más adelante, el NWS de Nueva York advierte que un frente frío cruzará la región entre la noche del sábado y la mañana del domingo, lo que dará paso a una masa de aire ártico. En ese contexto, existe la posibilidad de que se produzcan precipitaciones en el borde delantero de ese aire más frío. Las condiciones térmicas serían lo suficientemente bajas como para que cualquier precipitación adopte forma de nieve, aunque se prevé que sea en forma de chubascos o incluso ráfagas intensas breves.

El clima en Nueva Jersey: más templado y con nieve derretida

Por su parte, el NWS de Mount Holly, Nueva Jersey, también enfoca su pronóstico a partir del jueves y la noche de ese mismo día, cuando una baja presión se desplazará de oeste a este al sur del territorio. Este sistema ofrecerá otra oportunidad para precipitaciones invernales, en un contexto de aire marginalmente frío remanente tras el evento anterior.

El escenario actual contempla principalmente probabilidades bajas a moderadas de nieve en el sector norte del área de cobertura hasta la noche del jueves, mientras que en una franja central —incluida Filadelfia— podría darse una mezcla de lluvia y nieve.

Más al sur, especialmente en Delmarva y el extremo meridional de Nueva Jersey, las temperaturas proyectadas serían lo suficientemente altas como para que la precipitación caiga mayormente en forma de lluvia.

Mientras el norte del estado espera nieve ligera, la oficina de Mount Holly prevé una "franja de mezcla" (lluvia y nieve) en el centro de Nueva Jersey y Filadelfia Seth Wenig� - AP�

En cuanto a la acumulación, el pronóstico vigente indica desde una traza hasta apenas unas décimas de pulgada, con cobertura limitada. Es decir, el potencial de acumulación significativa es bajo y, de materializarse, el evento sería menor y probablemente por debajo de criterios de advertencia formal. Incluso se contempla la posibilidad de que no se registre precipitación invernal apreciable.

El pronóstico del clima para el fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey

El fin de semana presentará condiciones más templadas en comparación con los días previos. Se prevén máximas en la franja de los 40°F (4°C a 9°C) entre viernes y domingo, e incluso valores que podrían superar los 50°F (10°C) el sábado en algunos sectores. Este repunte térmico favorecerá el derretimiento del manto de nieve existente.

Sin embargo, el organismo advierte que un nuevo frente enviará aire más frío a la región hacia el final del domingo. Casi inmediatamente después, algunos modelos sugieren que una baja presión podría avanzar hacia el este e ingresar al área el lunes. No se descarta otro episodio de tiempo invernal.