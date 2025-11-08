Navidad 2025: cuál es el costo actual de la Nintendo Switch 2 en EE.UU., uno de los regalos más pedidos

La Navidad 2025 está cada vez más cerca y a solo unas semanas de que inicien las compras de temporada, por lo que Google publicó una lista con los 100 obsequios más buscados. La Nintendo Switch 2 es una de las consolas favoritas de este año, por lo que existen precios especiales y algunas ofertas disponibles.

Cuál es el costo de la Nintendo Switch 2 en EE.UU. este 2025

Desde su lanzamiento, la Nintendo Switch 2 se vende en US$449,99, en su versión básica, según el sitio web de la compañía de videojuegos, e incluye:

Consola Nintendo Switch 2

Mandos Joy-Con 2 (izquierdo + derecho)

Empuñadura Joy-Con 2

Correas Joy-Con 2

Base Nintendo Switch 2

Cable HDMI de ultraalta velocidad

Adaptador de CA Nintendo Switch 2

Cable de carga USB-C

La Nintendo Switch 2 es uno de los regalos de Navidad más buscados este 2025 (Nintendo)

Por otro lado, el paquete Nintendo Switch 2 más Mario Kart World, tienen un precio en paquete de US$499,99, con el link de descarga para el juego y todas las características de la consola.

En cuanto a las promociones y ofertas, empresas como Best Buy ofrecen financiamiento a 12 meses, con el mismo costo de lanzamiento de la consola.

Mientras que en Amazon, además de la Nintendo Switch 2, que tiene las mismas ofertas que cuando se lanzó hace algunos meses, también hay diferentes juegos por US$69 y US$79, de acuerdo el título.

La Nintendo Switch 2 mantiene su precio de lanzamiento en EE.UU. (Nintendo)

Algunos de los más comprados son Donkey Kong Bananza, Mario Kart World, The Legend of Zelda, EA Sports Madden NFL, entre otros.

Cuáles son las características de la Nintendo Switch 2

Algunas de las características y funciones más destacables de la consola, según Nintendo, son:

Controles Joy-Con 2 que se acoplan magnéticamente.

Control por mouse con Joy-Con 2.

Game Chat con el chat de voz y opción de compartir pantalla.

Tres modos de juego: TV, semiportátil y portátil.

Procesador poderoso y gráficos.

Calidad de audio nítida y sonido tridimensional.

Almacenamiento interno de 256 GB.

Posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento con tarjetas de memoria microSD Express.

Juegos compatibles y exclusivos.

La compañía explica que el Game Chat es una de las funciones que más llama la atención de esta edición, ya que brinda la posibilidad de compartir la pantalla, mostrar las partidas e incluso conectar una cámara compatible, que se vende por separado, para mostrar la cara a los espectadores

También existe la opción del modo multijugador, que podrá llevarse a cabo con otros participantes que también cuenten con las consolas y accesorios especiales. Sin embargo, esta opción aún no se encuentra disponible en todos los países.

Qué otros regalos están en tendencia para Navidad 2025

La Nintendo Switch 2 es uno de los lanzamientos tecnológicos que se posicionan dentro de los 100 regalos en tendencia para Navidad 2025, de acuerdo con la lista de Google.

Aunque no es el único en su ramo, ya que también destacan la Ninja Creami Swirl, para hacer helados cremosos, y el Google Pixel Watch 4, como herramienta multiusos.

A pesar de que la tecnología ocupa un lugar importante en los regalos más buscados de la temporada navideña, departamentos como hogar, ropa, belleza y juguetes, tienen consultas en línea relevantes.

Google publica la lista de los 100 regalos más populares para esta Navidad 2025 (Google)

Para los más pequeños, las bicicletas podrían ser el regalo perfecto, según las tendencias del buscador web. También destacan juegos de mesa, peluches, kits para explorar la naturaleza y hasta mochilas con estampados del sistema solar.

Al público más adulto podrían interesarles los proyectores de TV que vende Home Depot, unos calcetines Bombas Merino, un kit de aromatizantes y difusores West Elm, o unos audífonos.

El cuidado personal y el bienestar también están en tendencia y dentro de los 100 regalos más buscados en Google, destacan almohadas Casper, máscaras de luz roja que se venden en Best Buy, mantas, y juegos de cocina.