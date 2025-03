Nerviosos por las medidas de Trump, turistas internacionales cancelan sus planes de viaje a EE.UU.

WASHINGTON.- Los turistas internacionales preocupados por las políticas comerciales y la retórica belicosa del presidente Donald Trump han estado cancelando viajes a Estados Unidos, privando a la industria turística estadounidense de miles de millones de dólares en un momento en que la economía tambalea.

Los canadienses están evitando viajes a Disney World y festivales de música. Los europeos evitan los parques nacionales estadounidenses, y los viajeros chinos, en cambio, vacacionan en Australia.

Se espera que los viajes internacionales a Estados Unidos disminuyan un 5% este año, lo que contribuirá a un déficit de 64.000 millones de dólares para el sector turístico, según Tourism Economics. La firma de investigación había pronosticado inicialmente un aumento del 9% en los viajes al extranjero, pero revisó su estimación a finales del mes pasado para reflejar las políticas y el discurso polarizadores de la administración Trump.

“Ha habido un cambio drástico en nuestra perspectiva”, afirmó Adam Sacks, presidente de Tourism Economics. “Estamos ante un motor económico mucho más débil de lo que habría sido de otro modo, no solo por los aranceles, sino también por la retórica y el tono condescendiente que los rodea”.

Según datos gubernamentales el número de visitantes extranjeros a Estados Unidos disminuyó un 2,4% en febrero con respecto al año anterior, con las mayores caídas entre los viajeros procedentes de África (un 9%), Asia (un 7%) y Centroamérica (un 6%). Mientras tanto, los viajes desde China, blanco frecuente de la ira del presidente, han disminuido un 11%.

Penélope Poole, residente en Filipinas, ha cancelado sus planes de un crucero familiar por Florida con su madre de 90 años. En su lugar, ella y casi 30 familiares se dirigen a un resort junto a un lago en Canadá.

“Mis hermanos y yo decidimos que, dada la volatilidad y hostilidad iniciales de esta administración, no podíamos arriesgarnos”, dijo la mujer de 66 años, añadiendo que algunos familiares viajarían desde Indonesia y México. “Estábamos cada vez más preocupados por nuestra seguridad personal”.

Este momento tiene precedentes. Sacks señala que el turismo internacional se desaceleró drásticamente durante la primera presidencia de Trump, alcanzando aproximadamente 20 mil millones de dólares en ingresos no realizados, incluso antes de las interrupciones relacionadas con la COVID-19. En aquel entonces, eran los turistas de México, China y Medio Oriente los que se retiraban, disuadidos por las prohibiciones de viaje, los aranceles y las duras medidas de la administración en materia de inmigración.

Esta vez, Canadá, el principal origen de viajes internacionales a Estados Unidos, está a punto de liderar el camino. Trump lleva semanas afirmando que quiere convertir al país en un “estado 51″. En respuesta, el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, instó a los canadienses a no vacacionar en Estados Unidos.

Parecen haber escuchado: el número de canadienses que regresaron de sus viajes a Estados Unidos cayó un 23% en febrero, mientras que los viajes aéreos desde Estados Unidos disminuyeron un 13% en comparación con el año anterior, según cifras gubernamentales de Statistics Canada .

En total, Tourism Economics espera una disminución del 15% en los viajes desde Canadá este año, lo que se traducirá en una pérdida de gastos de 3300 millones de dólares.

Bertha López, de México y residente cerca de Toronto, solía cruzar la frontera estadounidense cada pocas semanas para comprar productos básicos como mantequilla y queso. Este año, dejó de hacerlo y se ha comprometido a no volver a Estados Unidos durante al menos unos años. Recientemente canceló un viaje a Arizona para visitar a una vieja amiga cuyo esposo está enfermo; en su lugar, le comprará un boleto para visitarla en Canadá este verano.

“Todo este discurso sobre convertir a Canadá en el estado número 51 me ha resultado inquietante. Es increíblemente ofensivo”, dijo la mujer de 54 años. “Así que estoy haciendo lo que puedo: No más Tide. No más Coca-Cola. No más Disney. Y salvo que haya un funeral o alguien en el hospital, no voy a Estados Unidos”.

La retirada de Canadá llega en un momento difícil para la industria turística estadounidense, que enfrenta sus propias presiones internas. La semana pasada, las aerolíneas estadounidenses advirtieron que la demanda se está desacelerando, y Delta Air Lines, Southwest Airlines y American Airlines revisaron a la baja sus pronósticos para el primer trimestre del año. Los viajes gubernamentales y de negocios están disminuyendo, y los ejecutivos de hoteles y compañías de viajes afirman que los estadounidenses, especialmente aquellos con ingresos más bajos, están reduciendo sus vacaciones debido a la incertidumbre económica.

“La gente es cautelosa y está reduciendo ligeramente sus viajes”, declaró el martes el director ejecutivo de Delta, Edward Herman Bastian Delta Air Lines

“La gente es cautelosa y está reduciendo ligeramente sus viajes”, declaró el martes el director ejecutivo de Delta, Edward Herman Bastian, en una presentación. Los viajeros, añadió, están “a la espera de ver qué sucede, ya sean desafíos comerciales y arancelarios o cambios en las políticas macroeconómicas”.

Cabe destacar que el sector de la hospitalidad y el ocio ha registrado dos meses de pérdidas de empleos en un momento en el que el mercado laboral en general está creciendo.

En Vacationeer, una agencia de viajes centrada en Disney en Florida que trabaja casi exclusivamente con viajeros nacionales, las reservas han aumentado más de un 5 % con respecto al año anterior. Sin embargo, su propietario, Jonathan de Araujo, teme que la gente cumpla con sus planes; muchos depositan $200 en sus tarjetas de crédito, pensando que tomarán una decisión definitiva más adelante. Y con la reciente caída de la bolsa y la creciente preocupación por la recesión, afirma que no le sorprenderá que se avecine una “gran ola de cancelaciones”.

“Cuando hay problemas económicos, lo primero que la gente recorta es su presupuesto para viajes”, dijo. “Esperan hasta que llega el momento de pagar el total y dicen: ‘En realidad, no puedo pagar esto’. Eso es lo que me preocupa”.

Las señales de alerta económica se han acumulado en las últimas semanas. Los nuevos aranceles están reavivando la preocupación por el aumento de precios, y la incertidumbre política generada por Trump y el Servicio Dogecoin estadounidense de Elon Musk ha dificultado la planificación futura de empresas y hogares. Los estadounidenses mostraron su descontento con la economía por tercer mes consecutivo en marzo, con la confianza del consumidor cayendo a su nivel más bajo en más de dos años. Y aunque los directores ejecutivos se sienten mejor con respecto a sus perspectivas que en años, las pequeñas empresas comienzan a expresar su preocupación por la incertidumbre económica. Los mercados financieros también han estado nerviosos, con el Promedio Industrial Dow Jones registrando su peor semana en dos años.

El gasto del consumidor, que representa alrededor del 70% de la economía estadounidense, ha impulsado gran parte del crecimiento reciente del país, pero algunos de los minoristas más grandes del país, incluidos Walmart y Target, han dicho recientemente que esperan que los estadounidenses se retraigan en los próximos meses.

“La niebla es demasiado densa: podemos manejar las malas noticias, pero los consumidores no pueden manejar la incertidumbre, y eso es lo que tenemos”, dijo Sung Won Sohn, economista de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, quien afirma que hay un 35% de probabilidad de recesión este año, frente al 15% de hace un par de semanas. “La situación se ha agravado mucho, muy rápidamente”.

Esto también ocurre en el extranjero, donde europeos y otros países se enfrentan a ataques directos de la Casa Blanca. La semana pasada, Trump amenazó con imponer un arancel del 200% al vino y el alcohol europeos tras calificar a la Unión Europea de “una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo”.

Los viajes desde Europa Occidental, que representaron más de un tercio de los viajes internacionales el año pasado, podrían verse gravemente afectados por estos comentarios. Los aranceles a Europa y la nueva actitud amistosa de la administración Trump hacia Rusia también podrían perjudicar el turismo europeo, según escribieron investigadores de Tourism Economics en un informe reciente.

Jens Muellers y su padre se preparaban para viajar a Seattle desde Alemania este verano para un viaje por carretera a través de los parques nacionales Olympic, Mount Rainier y Glacier. Pero tras los ataques de la administración a los europeos y sus esfuerzos por reducir el sistema de parques nacionales, Muellers dijo que cambiaron de planes. Se dirigen a Canadá.

“Es una verdadera lástima y me parte el corazón ver lo que está pasando con los parques nacionales y sus empleados ahora mismo”, dijo el joven de 31 años, añadiendo que este habría sido su quinto viaje a Estados Unidos. “No volveremos a Estados Unidos hasta que la situación cambie significativamente”.

