Se mudaron a Las Vegas sin nada: revelan cómo amueblaron su casa por menos de 200 dólares

Los costos de una mudanza de un estado a otro en Estados Unidos pueden ser muy elevados y muchos consideran más conveniente dejar todo atrás. Eso hicieron las hermanas Fischer, que se mudaron desde Carolina del Norte a Las Vegas, Nevada, solo con lo que podían llevar en su auto y lograron amueblar su departamento por completo con menos US$200.

Dos hermanas lograron amueblar su departamento en Las Vegas por menos de US$200

En un artículo de Business Insider, Lauryl Fischer reveló cómo hizo, junto a su hermana, para amueblar todo su departamento desde cero en Las Vegas con menos de US$200.

Las hermanas decidieron mudarse sin muebles para evitar los altos costos de los camiones de mudanza Freepik

“Nos tomó exactamente una tarde darnos cuenta de que las empresas de mudanzas y los gastos de envío costarían miles de dólares que no teníamos”, recordó la joven sobre el momento en el que su hermana, una aspirante a bailarina, le propuso mudarse. Y explicó: “Nuestra mejor opción era dejar atrás nuestros materiales, excepto lo que pudiéramos colocar en nuestro Toyota Camry 2012 compartido”.

“No hay ningún secreto sobre cómo lo hicimos”, aseguró y reveló que casi todos los muebles de su nuevo hogar los consiguieron en tiendas de segunda mano y con ofertas especiales en diferentes lugares. “No me importaba rebuscar en la basura”, añadió.

Cuáles tiendas de segunda mano recomendó

La joven explicó que el Airbnb que alquilaron temporalmente hasta encontrar un departamento a tiempo completo estaba ubicado cerca de la reconocida cadena de tiendas segunda mano de Las Vegas, Opportunity Village Thrift Store.

“Se convirtió en nuestra primera parada oficial tras reservar nuestro departamento. Casualmente, era lunes y la tienda tenía artículos con etiquetas especiales a US$0,99, compramos un montón de perchas, sábanas, edredones y almohadas, todo a US$0.99 cada uno”, recordó.

Las jóvenes aprovecharon las ofertas de Opportunity Village Thrift Store y a Goodwill Instagram de goodwillstx

Fischer comentó que compraron utensilios para toda la cocina como vasos, tenedores, cuchillos, platos, ollas y sartenes, también a US$0,99 cada uno. “En pocas horas, teníamos la cocina completamente equipada por menos de US$25″, aseguró.

Además, compraron en tiendas de Goodwill muebles baratos y consiguieron un soporte para el televisor de US$5 y dos sillas de bar de US$8.

“Mientras exploraba mi nuevo barrio, descubrí rápidamente el placer de hurgar en los contenedores de basura”, reconoció Fischer. Así, la joven encontró una silla de gamuza en perfectas condiciones para el escritorio de mi hermana y dos espejos.

Marketplace de Facebook, un gran aliado

La residente de Las Vegas buscó aquellos artículos que necesitaba en la tienda de Facebook con filtros de precio y día de publicación. Algunas publicaciones la llevaron a conocer ciertos rincones de la ciudad y adquirir elementos esenciales para su cotidianeidad:

Compró una silla de oficina giratoria a US$5 para hacer homeoffice en uno de los barrios más exclusivos de Summerlin.

para hacer homeoffice en uno de los barrios más exclusivos de Summerlin. Adquirió un escritorio plegable a US$10 en el norte de la ciudad.

en el norte de la ciudad. Obtuvieron dos colchones queen size usados, cada uno a US$25 con un envío de US$10, en lo que fue su compra más cara.

Las hermanas encontraron grandes ofertas en Facebook Marketplace BBC Mundo

“Amueblar mi nueva vida en Las Vegas no fue solo un ejercicio de gestión inteligente del presupuesto; me enseñó que construir una nueva vida requiere paciencia y una mente abierta”, valoró Fischer.

Y remarcó: “Como me llevó tiempo encontrar las piezas perfectas al precio justo, también me llevó a descubrir mi cafetería favorita, encontrar mis restaurantes favoritos y hacer nuevos amigos. No cambiaría ninguno de mis artículos de segunda mano ni las historias que los acompañaban”.