"No hay recesión en el horizonte" con los aranceles, dice directora del FMI

"No vemos una recesión en el horizonte", declaró la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los aranceles con los que amenaza el presidente de Estados Unidos Donald Trump, pero expresó su preocupación por la capacidad de los países para resistir más crisis.

"No prevemos consecuencias drásticas [para la economía mundial]. Será más bien una pequeña corrección a la baja. (...) No vemos una recesión en el horizonte. No vemos estanflación en el horizonte", declaró Kristalina Georgieva en un acto en línea organizado por la agencia Reuters.

La estanflación combina un bajo crecimiento con una inflación superior a la media histórica.

"Lo que nos preocupa es la capacidad de las economías para asimilar shocks adicionales", afirmó Georgieva.

Y es que las deudas nacionales se han disparado tras la pandemia de covid-19.

En este contexto Georgieva espera que la inflación no repunte. Si aumentara se correría el riesgo de tener que subir las tasas, lo cual incrementaría aún más la carga de la deuda.

En pocas semanas desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha aumentado considerablemente los aranceles sobre productos como el acero y el aluminio y promete una nueva ola a partir del miércoles.

