No son 10.000 pasos diarios: cuál es la forma de caminar que ayuda a mejorar la salud del corazón, según un estudio

Una de las metas diarias que tienen muchas personas para cuidar su salud es alcanzar los 10 mil pasos diarios, ya sea fusionándolos con la rutina diaria o en una sesión de ejercicio. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine asegura que una caminata rápida sería aún más beneficiosa para el bienestar cardiovascular.

Una caminata rápida ayudaría a cuidar mejor el corazón

Según el Daily Mail, científicos estadounidenses aseguran que en lugar de un objetivo diario de 10 mil pasos, las personas deberían centrarse en el ritmo en el que caminan y no en la cantidad.

Una caminata a paso rápido al día ayuda a mejorar la salud cardiovascular (Unsplash)

El estudio, que se basó en datos de 79.856 personas predominantemente de bajos ingresos y de raza negra en 12 estados del sureste de Estados Unidos, confirma los beneficios de esta práctica.

El trabajo, titulado Daily walking and mortality in racially and socioeconomically diverse U.S. adults (Sobre caminatas diarias y mortalidad en adultos diversos de EE.UU., en español), fue dirigido por el Dr. Wei Zheng, profesor del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sus hallazgos indican que la caminata rápida se asoció con una reducción en la mortalidad total de casi el 20%, un beneficio que se mantuvo incluso después de considerar otros factores de estilo de vida.

En contraste, la investigación reveló que caminar a un ritmo lento por más de tres horas diarias solo se asociaba con una reducción del 4% en el riesgo de muerte, una cifra que no fue estadísticamente significativa. No obstante, se observó un beneficio para la salud cardiovascular en aquellos que caminaban lentamente por más de una hora, lo que sugirió que cualquier forma de actividad física es beneficiosa.

Los expertos señalaron que caminar a un ritmo más rápido suele ser más beneficioso para la salud de las personas, incluso cuando se tienen en cuenta los niveles generales de actividad física en los tiempos libres.

Preocupación por el incremento de los casos de muertes por enfermedades cardiovasculares en el mundo

De acuerdo a datos publicados en 2024, las muertes prematuras por problemas cardiovasculares, como ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares, alcanzaron sus niveles más altos entre la población adulta en la última década en Reino Unido. Esta cifra encendió las alarmas en la comunidad médica y de salud pública.

Ejercicios como subir escaleras y correr con las mascotas ayudan a fortalecer el sistema cardiovascular (Unsplash)

Según el análisis del Estudio de Cohorte de la Comunidad del Sur del país europeo, cerca de 420 personas en edad laboral mueren por enfermedades cardíacas cada semana, lo que equivale a cerca de 22 mil cada año.

Un artículo de American Journal of Preventive Medicine, descubrió que las personas, en especial mujeres, que realizan caminatas diarias a paso ligero tienen menor riesgo de morir por factores cardiovasculares, ya que este hábito reduce la obesidad y mejora el funcionamiento del corazón, sobre todo para las personas con enfermedades preexistentes.

Qué es una caminata rápida y cómo hacer para sostenerla en una rutina

Los expertos del estudio indicaron que existen varias maneras de realizar una caminata diaria sin salir de las actividades cotidianas de las personas ni sacrificar tiempo extra: la meta son 15 minutos.

Correr es uno de los mejores ejercicios para mejorar la salud del corazón (Unsplash)

Por ejemplo, caminar al trabajo o a la casa a un paso más rápido, hacer ejercicio ligero como salir a pasear con las mascotas o incluso subir escaleras se catalogaron como actividades más dinámicas que favorecerían la salud cardíaca.

Otros ejercicios para mantener una buena salud cardiovascular, según la enciclopedia de medicina Medline, son:

Andar en bicicleta : el ciclismo es una actividad que ayuda a mejorar la salud del corazón, ya sea que se realice en exteriores o interiores, como una bicicleta estática en el gimnasio, ayuda a mejorar la circulación y reducir el colesterol. Además, es un ejercicio de bajo impacto que puede realizar casi cualquier persona.

: el ciclismo es una actividad que ayuda a mejorar la salud del corazón, ya sea que se realice en exteriores o interiores, como una bicicleta estática en el gimnasio, ayuda a mejorar la circulación y reducir el colesterol. Además, es un ejercicio de bajo impacto que puede realizar casi cualquier persona. Natación : es una buena opción para mejorar la salud cardiovascular, ya que ejercita casi todos los músculos del cuerpo, y es suave para las articulaciones. También mejora la resistencia, la capacidad pulmonar y desarrolla fuerza muscular; se recomienda hacer natación entre 20 y 30 minutos.

: es una buena opción para mejorar la salud cardiovascular, ya que ejercita casi todos los músculos del cuerpo, y es suave para las articulaciones. También mejora la resistencia, la capacidad pulmonar y desarrolla fuerza muscular; se recomienda hacer natación entre 20 y 30 minutos. Correr o trotar : es una de las actividades más efectivas para mejorar la salud cardiovascular, ya que ayuda a quemar grasa y fortalecer el corazón. Además, se puede hacer prácticamente en cualquier sitio, ya sea en el vecindario, un parque o en una máquina del gimnasio.

: es una de las actividades más efectivas para mejorar la salud cardiovascular, ya que ayuda a quemar grasa y fortalecer el corazón. Además, se puede hacer prácticamente en cualquier sitio, ya sea en el vecindario, un parque o en una máquina del gimnasio. Bailar: es una forma divertida de hacer ejercicio al mismo tiempo de cuidar el corazón. Ya sea en una clase, una sesión de zumba o en casa, esta actividad eleva el ritmo cardiaco y mejora la resistencia, mejora el ánimo y reduce el estrés.